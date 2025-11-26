आगरा में कैब ड्राइवर से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने अड़े लोग, वीडियो हुआ वायरल

विज्ञापन
इस मामले में मुस्लिम कैब ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि बाइक पर दो युवक आए और जबरन जय श्री राम बोलने को कहने लगे साथ ही कहा कि दो तीन दिन में तू जय श्री राम बोलेगा.

यूपी में जय श्री राम बोलने को लेकर मचा बवाल
यूपी के आगरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ लोग एक कैब चालक से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की कोशिश करते दिख रहे हैं. वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि कुछ लोग कैब चालक को जय श्री राम बोलने को मजबूर कर रहे हैं जबकि कैब चालक ऐसा बोलने से मना कर रहा है. इस वीडियो में आरोपी आगे कह रहे हैं कि दो से तीन दिन में जय श्रीराम खुद बोलोगे. घटना ताजमहल के पास मेट्रो पार्किंग की बताई जा रही है. 

आगरा में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं. इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से लोग जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे हैं. मिल रही जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो सोमवार का है, जब कैब ड्राइवर रहीश ताजमहल के पास मेट्रो पार्किंग में कार पार्क कर रहे थे. तभी बाइक सवार युवकों ने मुस्लिम कैब ड्राइवर से जबरन कहा कि जय श्री राम बोलो, जब कैब ड्राइवर ने बोलने से मना कर दिया तो कहा कि दो तीन दिन में जय श्री राम बोलोगे. वीडियो के वायरल होने के बाद अब इस मामले को लेकर कैब ड्राइवर रहीश ने थाना ताजगंज में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत दर्ज होने से बाद से पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है.  

इस मामले में मुस्लिम कैब ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि बाइक पर दो युवक आए और जबरन जय श्री राम बोलने को कहने लगे साथ ही कहा कि दो तीन दिन में तू जय श्री राम बोलेगा. साथ ही मारपीट का भी आरोप लगाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है ,वीडियो बनाने वाले युवकों की पहचान कराई जा रही है. वायरल वीडियो के मामले पर डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई ,आगे की कार्यवाही की जा रही है. हम फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. (इनपुट लक्ष्मीकांत शर्मा का है) 

