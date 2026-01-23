गर्लफ्रेंड के साथ बसाना था घर, युवक बन गया चोर, हीरे जवाहरात को ऐसे छिपाया की पुलिस भी रह गई दंग

उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करोड़ों रुपये की चोरी की. चोरी करने की वजह जानकार पुलिस भी दंग रह गई. चोर ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि उसने ये चोरी इसलिए की क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर बसाना चाहता था. पुलिस ने आरोपी के घर से चोरी के हीरे जवाहरात बरामद कर लिए हैं. इनकी बाजार में कीमत 7 करोड़ रुपये है. आरोपी ने बताया है कि उसने अपने मालिक की फैक्ट्री का ताला तोड़कर इस चोरी को अंजाम दिया था. पुलिस उस तक ना पहुंच सकें इसके लिए आरोपी ने चोरी किए गए हीरे जवाहरात को अपने गांव में एक गड्ढा खोदकर उसमें छिपा दिया था. हालांकि, पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही उसके पास से चोरी किए गए 7 करोड़ रुपये की कीमत के हीरे जवाहरात को बरामद कर लिया है.

मामला आगरा के थाना सिकंदरा का है. घटना 19 जनवरी को सामने आई थी. जिसकी जांच करने के बाद पुलिस ने अब मामले को सुलझा लिया है. पुलिस के अनुसार शू कंपनी रोजर इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक की ओर से मामला दर्ज कराया गया था. पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि उसकी फैक्ट्री का ताला तोड़कर अलमारी से कैश और ज्वेलरी की चोरी की गई है. जब पुलिस ने जांच शुरू की तो शक वहीं काम करने वाले एक कर्मचारी पर हुआ. पुलिस ने फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी फुटेज भी जांच की. फुटेज में एक संदिग्ध शख्स नजर आया, जिसकी बाद में पहचान फैक्ट्री में ही सुपरवाइजर की नौकरी करने वाला अनुपम के रूप में की गई. पुलिस ने अनुपम को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ शुरू की.पुलिस की पूछताछ में अनुपम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी अनुपम ने बताया कि अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और गांव जाकर खेत के पास गड्ढा खोदकर हीरे जवाहरात की ज्वेलरी गड्ढे में छिपा दी. दर्ज कराई गई पुलिस रिपोर्ट में 52 रुपए कैश और ज्वेलरी लिखाई गई थी जबकि रिकवरी उससे ज्यादा हुई है.आगरा पुलिस कमिश्नर ने इस चोरी की घटना के खुलासे के लिए कई पुलिस टीम का गठन किया था, जो जांच पड़ताल में जुटी हुई थी.

पुलिस की जांच पड़ताल में अनुपम ने जब चोरी की घटना को कबूला और पूरा घटनाक्रम बताया उसके बाद पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर गड्ढे में दवाई गई हीरे सोने और चांदी की ज्वेलरी को बरामद कर लिया. करीब 3 किलोग्राम से अधिक सोने और हीरे की ज्वेलरी को बरामद किया गया जबकि करीब साढ़े किलो चांदी बरामद की गई जिसकी अनुमानित कीमत 7 करोड़ के करीब है. पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

