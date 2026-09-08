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सड़क के गड्ढे में फंसी प्रेगनेंट महिला की एंबुलेंस, घंटों की जद्दोजहद के बाद पहुंची हॉस्पिटल; बच्चे की मौत

आगरा के बाह में खराब सड़क के गड्ढे में एम्बुलेंस 2 घंटे फंसी रही. इसकी नतीजा यह हुआ कि अस्पताल पहुंचते-पहुंचते एंबुलेंस पर मौजूद गर्भवती महिला का बच्चा पेट में ही दम तोड़ दिया.

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सड़क के गड्ढे में फंसी प्रेगनेंट महिला की एंबुलेंस, घंटों की जद्दोजहद के बाद पहुंची हॉस्पिटल; बच्चे की मौत
आगरा में खराब सड़क ने ली मासूम की जान. (Photo: Screengrab)
  • आगरा में गर्भवती निधि को ले जा रही एम्बुलेंस बारिश से टूटी सड़क के गड्ढे में फंस गई.
  • करीब 2 घंटे तक एम्बुलेंस फंसी रही, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से बांधकर खींचा.
  • एंबुलेंस को ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया और फिर दूसरे रास्ते से हॉस्पिटल तक पहुंची.
क्या अधिकारियों ने सड़क की मरम्मत के लिए कदम उठाए हैं?
आगरा:

उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 सितंबर को खराब रास्ते की वजह से एक गर्भवती महिला के अजन्मे बच्चे की मौत हो गई. महिला को ले जा रही एम्बुलेंस कथित तौर पर करीब दो घंटे तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त सड़क पर फंसी रही. महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर उसके परिवार ने उसे अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस बुलाई. शिकायत के मुताबिक, महिला को ले जाते वक्त एम्बुलेंस गांव की एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त सड़क पर फंस गई. जब गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई, तो ग्रामीणों ने उसे ट्रैक्टर से बांधकर बाहर निकाला. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जब महिला हॉस्पिटल पहुंची, तब तक उसके पेट में पल रहे बच्चे ने कोई हलचल नहीं की और उसे मृत घोषित कर दिया गया.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में एम्बुलेंस को बुरी तरह क्षतिग्रस्त सड़क पर ट्रैक्टर से खींचकर निकालते हुए देखा जा सकता है. 

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क्या है पूरा मामला?

मामला आगरा के बाह क्षेत्र के गांव गढ़वार का बताया जा रहा है. 2 सितंबर को निधि नाम की एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन अस्पताल लेकर जाना चाह रहे थे. इसके लिए सरकारी एंबुलेंस को बुलाई गई, लेकिन गांव के लिंक रोड पर बरसात की वजह से हुए गड्ढे में एंबुलेंस फंस गई. करीब 2 घंटे तक एंबुलेंस गड्ढे में फंसी रही. इसके बाद, गांव के लोगों ने ट्रैक्टर बुलाकर एंबुलेंस को खींच बाहर निकाला.

गड्ढे से निकाले जाने के बाद एंबुलेंस दूसरे रास्ते से होकर पीड़ित महिला को लेकर अस्पताल पहुंची. हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने महिला की डिलीवरी कराई लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ. 

परिजन और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वक्त पर अस्पताल न पहुंचने की वजह से बच्चे की मौत हुई है. अगर समय पर पहुंच जाते तो सब ठीक होता. बरसात में सड़क टूटने की जानकारी अधिकारियों को दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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