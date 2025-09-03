आगरा में झमाझम बारिश के बाद जलभराव, यमुना किनारा रोड पर बाढ़ जैसे हालात, नगर निगम की खुली पोल

ताजनगरी आगरा झमाझम बारिश के बाद पानी का टापू जैसी नजर आने लगी है. बुधवार को हुई बारिश से आगरा के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है. कई जगह तो जलभराव के चलते गाड़ियां खराब हो गई, बीच पानी में गाड़ी फंस गई, जबकि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कुछ और ही दावे किए जा रहे थे. नगर निगम का कहना था कि बारिश के कारण जलभराव नहीं होगा पर बारिश में तस्वीर अलग ही नजर आ रही है.

आज आगरा में झमाझम बारिश हुई जिससे यमुना किनारा रोड पर जलभराव हो गया. यमुना किनारा रोड पर जलभराव का नजारा ऐसा था कि पानी में रोडवेज बस बंद पड़ गई, गाड़ियां पानी में खराब हो गई, जबकि नगर निगम के अधिकारियों का दावा था कि शहर में कहीं जलभराव नहीं होने दिया जाएगा पर यमुना किनारा रोड की यह तस्वीर नगर निगम के दावों की पोल खोल रही है. यमुना किनारा रोड पर भरे पानी को निकालने के लिए नगर निगम कर्मचारियों ने पंप सेट का इस्तमाल किया और पानी को निकालने का काम शुरू किया.

आगरा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे और नजारा ऐसा कि बारिश के पानी में कई वाहन खड़े के खड़े रह गए जबकि कई वाहन खराब हो गए. यमुना किनारा रोड का यह नजारा कोई बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का नहीं है बल्कि बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे है जो जिम्मेदारों की जिम्मेदारी पर सवाल उठा रहे है.