'इसने उन्हें एकदम फ्री कर दिया', चोपड़ा ने बताया कोहली की तूफानी बैटिंग का राज

पूर्व कप्तान विराट कोहली ने विंडीज के खिलाफ पहले वनडे में ही अपने तूफानी 55वें शतक से विंडीज को दहला दिया. कोहली के करियर के यह सबसे आक्रामक वनडे शतकों में से एक रहा. खास तौर पर जिस अंदाज में उन्होंने छक्के जड़े, वह बता गया कि आने वाले बचे हुए सालों में कोहली कैसी क्रिकेट खेलने वाले हैं. तमाम पंडित और पूर्व दिग्गज अपने-अपने चश्मे से उनकी पारी की समीक्षा कर रहे हैं. विराट ने केवल 88 गेंदों में नाबाद 139 रन बनाने के दौरान नौ गगनचुंबी छक्के जड़े. पूर्व भारतीय कप्तान ने केवल 74 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और साथ ही सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए 15,000 वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बनने का मील का पत्थर भी पार कर लिया. उनकी इस पारी की समीक्षा करते हुए पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कोहली की वनडे बल्लेबाजी की समझ की जमकर तारीफ की. साथ ही, उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट छोड़ने से कोहली को व्हाइट-बॉल क्रिकेट में एक नए स्तर को अनलॉक करने की अनुमति मिली है.



विराट के ज़हन में बहुत ज्यादा स्पष्टता

एक वेबसाइट से बातचीत में चोपड़ा ने कहा, 'टेस्ट क्रिकेट छोड़ने ने उन्हें सिर्फ आजाद कर दिया है. उनके दिमाग में बहुत अधिक स्पष्टता है कि यह वह प्रारूप है जिसे मैं खेलता हूं और यह वह तरीका है जिससे मैं इसे खेलना चाहता हूं. टेस्ट क्रिकेट कुछ और मांग करता था. इसलिए, उन्हें पूर्व में हमेशा दो प्रारूपों, या कहें कि तीन प्रारूपों के बीच स्विच करते रहना पड़ता था. लेकिन अब यह भारत के लिए केवल वनडे खेलते हैं और सिर्फ आरसीबी के लिए ही टी20 खेलते हैं. वह जानते हैं कि मैं वास्तव में जाकर बल्लेबाजी का आनंद ले सकता हूं. यह सरासर आनंद है.' कोहली साल 2025 से वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस अवधि में सभी बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा शतक (20 पारियों में पांच) जड़े हैं.

कोहली का यह नजरिया बहुत ही शानदार

पूर्व ओपनर ने कहा, 'आप अपने करियर के इस चरण में खुद को वास्तव में कैसे प्रेरित करते हैं जहां आपने वह सब कुछ हासिल कर लिया है, जो हासिल करने के लिए है? आप अपने लिए बार को ऊंचा उठाते रहते हैं कि चुनौती बाहर से नहीं आ रही है. क्या मैं यह कर सकता हूं? क्या मैं वहां जा सकता हूं? अनछुआ इलाका? मैंने यह नहीं किया है. क्या यह अब मुझे उत्साहित करेगा? मुझे लगता है कि इस तरह का दृष्टिकोण हम विराट कोहली के साथ देखते हैं, जो कि निश्चित रूप से ताज़ा करने वाला है.'