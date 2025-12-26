विज्ञापन
विशेष लिंक

बलिया में चखना दुकानदार की हत्या के आरोपियों की पुलिस से हुई मुठभड़े, दो के पैर में लगी गोली

उत्तर प्रदेश के बलिया में एक चखना बेचने वाले की हत्या के पांच आरोपी शुक्रवार सुबह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए. इनमें से दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है. गिरफ्तार किए गए सभी बदमाश पड़ोसी जिले गाजीपुर के रहने वाले हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बलिया में चखना दुकानदार की हत्या के आरोपियों की पुलिस से हुई मुठभड़े, दो के पैर में लगी गोली
बलिया:

उत्तर प्रदेश के बलिया में शराब की दुकान के बगल में चखने की दुकान चलाने वाले की हत्या के आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए. पुलिस इस हत्याकांड के बाद वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. इसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी. इससे वो घायल हो गए. पुलिस ने तीन बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ा.सभी पांचों बदमाश गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं.पुलिस का कहना है कि सभी गिरफ्तार बदमाशों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई  की जा रही है.

कब और कैसे हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़

पुलिस के कंधे के सहारे लंगड़ा कर चलते ये बदमाश मंजीत सिंह और संदीप सिंह उर्फ़ गोलू हैं.ये दोनों पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं. इनके तीन साथियों प्रवीण सिंह, प्रभात सिंह और अतुल सिंह को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया. इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए सभी बदमाश गाजीपुर जिले कासिमाबाद थानाक्षेत्र के रहने वाले हैं. इन बदमाशों पर गुरुवार रात रसड़ा थाना क्षेत्र के राघोपुर चट्टी पर शराब की दुकान के बगल में चखना की दुकान लगाए एक दुकानदार की संतोष की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है.पुलिस का कहना है कि हत्या की घटना के बाद क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी.इस दौरान ही इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. इसके जबाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी.

बदमाशों के साथ मुठभेड़ पर पुलिस ने कहा क्या है

इस मुठभेड़ के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ल का कहना है कि मृतक संतोष सिंह गाजीपुर का रहने वाला था.उन्होंने बताया कि संतोष राघोपुर चट्टी पर शराब की दुकान के बगल में चखना की दुकान लगाता था. हमलावर मृतक के जानने वाले थे. 

ये भी पढ़ें: बदायूं के मेडिकल कॉलेज में छात्र की पिटाई, पीड़ित ने कहा आरोपी उसे 'काफिर' कहकर बुलाते हैं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Police Encounter, Ballia, Murder
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com