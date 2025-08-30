विज्ञापन
राह चलते छेड़ रहा था लड़की, पहले लड़की ने सबक सिखाया, फिर पुलिस ने

घटना सामने आने के बाद वाराणसी के भेलूपुर थाना पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में युवक के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है.

यूपी के वाराणसी स्कूटी सवार एक युवक ने बेशर्मी की हदें पार कर दीं. स्कूटी सवार युवक ने राह चलती एक लड़की के पीछे हाथ मारकर निकालने की कोशिश की. बस फिर क्या था? लड़की ने आरोपी को पकड़ लिया. पहले लड़की ने सबक सिखाया और फिर पुलिस ने. 

वाराणसी के तिलभंडैश्वर में ये घटना घटी. राह चलती मुस्लिम युवती से मुस्लिम युवक ने छेड़छाड़ किया. गली में जा रही युवती को लड़के ने बैड टच कर भागने की कोशिश की. गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में बैड टच का वीडियो कैद हो गया.

पतली गली में लड़की भले अकेली थी, लेकिन छेड़खानी की घटना के बाद लड़की ने लड़के को खोज निकाला. पहले उसे उसके किए का एहसास कराया और फिर जोरदार तमाचों से गाल लाल कर दिए. आरोपी की पहचान तनवीर अहमद के तौर पर हुई है. 

घटना सामने आने के बाद वाराणसी के भेलूपुर थाना पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में युवक के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है.

