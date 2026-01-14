विज्ञापन
मेरठ पुलिस ने नंदिनी प्लाजा स्थित मेरठ स्किन सॉल्यूशन, मंगल पांडे नगर के ए वन फैब स्टूडियो फैमिली सैलून, रोज वाटर विला सेंटर और दिल्ली रोड पर युवा फैमिली सैलून यूनीसेक्स पर कार्रवाई की. इन चारों जगहों से 20 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया.

स्पा सेंटर के नाम पर सेक्स रैकेट! मेरठ पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 20 महिलाएं हिरासत में

मेरठ में स्पा सेंटर की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा था. पुलिस ने जाल बिछाकर चार स्पा सेंटर पर एक साथ छापा मारा और 20 महिलाओं को हिरासत में लिया. इनमें सेंटर की संचालिकाएं भी शामिल हैं. ग्राहकों को बुलाने के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा था.

कैसे चला रहा था नेटवर्क?

मेरठ पुलिस को सूचना मिल रही थी कि शहर में कई स्पा सेंटर ऐसे हैं जहां देह व्यापार का धंधा चल रहा है. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने सीओ सिविल लाइंस के नेतृत्व में कई टीमें गठित कीं और रेकी कराई. मुखबिर से मिली सूचना सटीक निकली और पुलिस ने एक साथ चार स्पा सेंटर पर छापा मारा.

कौन-कौन पकड़ा गया?

पुलिस ने नंदिनी प्लाजा स्थित मेरठ स्किन सॉल्यूशन, मंगल पांडे नगर के ए वन फैब स्टूडियो फैमिली सैलून, रोज वाटर विला सेंटर और दिल्ली रोड पर युवा फैमिली सैलून यूनीसेक्स पर कार्रवाई की. इन चारों जगहों से 20 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जिनमें चार सेंटर की संचालिकाएं भी शामिल हैं. एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया.

पुलिस की बरामदगी

पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री, रजिस्टर और मोबाइल फोन जब्त किए. मोबाइल में अश्लील क्लिप भी मिली हैं. जांच में पता चला कि ग्राहक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए बुक किए जा रहे थे.

पहले भी पकड़े गए ऐसे रैकेट

यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी मेरठ में स्पा सेंटर की आड़ में जिस्मफरोशी के कई नेटवर्क पकड़े जा चुके हैं. बावजूद इसके यह धंधा रुक नहीं रहा. पुलिस के लिए इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना बड़ी चुनौती बनी हुई है.

