Earbuds भी हो सकते हैं हैक, गुपचुप फोन की सारी बातें सुन सकता है हैकर, तुरंत करें ये काम

How hackers can hijack your earbuds: आजकल वायरलेस ईयरबड्स और हेडफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. म्यूजिक सुनना हो, कॉल करनी हो या ऑनलाइन मीटिंग, हर जगह इनका इस्तेमाल होता है. लेकिन वायरलेस ईयरबड्स को लेकर हाल ही में एक बेहद हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है. एक रिसर्च के मुताबिक, ये छोटे-से दिखने वाले गैजेट आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा भी बन सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

कैसे परेशानी का कारण बन सकते हैं ईयरबड्स?

बेल्जियम की KU Leuven यूनिवर्सिटी के साइबर एक्सपर्ट्स ने एक रिसर्च में पाया है कि गूगल के Fast Pair फीचर में कुछ तकनीकी कमियां हैं. Fast Pair को इसीलिए बनाया गया था ताकि ब्लूटूथ डिवाइस जल्दी और आसानी से फोन से कनेक्ट हो जाएं. लेकिन हैकर्स इसका फायदा उठाकर आपके ईयरबड्स को हैक कर सकते हैं और इससे आपकी जासूसी तक कर सकते हैं.

रिसर्चर्स ने इस तरह के हमले को WhisperPair नाम दिया है. इसके तहत कोई हैकर अगर आपके ईयरबड्स से लगभग 40–50 फीट की दूरी पर मौजूद हो, तो वह चुपचाप आपके ऑडियो डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है और आपके पास इसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता है.

अगर ऐसा हो जाए, तो हैकर आपकी कॉल सुन सकता है, फोन काट सकता है या म्यूजिक रोक सकता है. वहीं, कुछ मामलों में इससे आपकी लोकेशन तक ट्रैक हो सकती है.

इस सवाल को लेकर रिसर्चर्स कहते हैं, 'पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ा खतरा जरूर है.' एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईयरबड्स के माइक्रोफोन इस तरह बने होते हैं कि वे पहनने वाले की आवाज पर फोकस करते हैं. आसपास की आवाजें बहुत साफ रिकॉर्ड नहीं हो पातीं हैं. अगर हैकर आपके बिल्कुल पास है, तो ऐसा हो सकता है. ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है.

अगर आप वायरलेस ईयरबड्स या हेडफोन इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

सबसे पहले, अपने डिवाइस का फर्मवेयर अपडेट हमेशा लेटेस्ट रखें.

अपडेट के बाद एक बार फैक्ट्री रिसेट करना भी फायदेमंद होता है.

अपने ईयरबड्स को सही तरीके से गूगल अकाउंट से लिंक करें, ताकि कोई और उन्हें क्लेम न कर सके.

अगर अचानक कोई अनजान पेयरिंग रिक्वेस्ट आए, तो उसे तुरंत रिजेक्ट करें.

जब ईयरबड्स इस्तेमाल में न हों, तो फोन का ब्लूटूथ बंद रखें.

इन सब से अलग अगर आप बहुत संवेदनशील या गोपनीय बातचीत करते हैं, तो वायरलेस की जगह वायर्ड हेडसेट का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित है.

इस तरह थोड़ी-सी समझदारी और सतर्कता आपकी प्राइवेसी को बड़े खतरे से बचा सकती है.