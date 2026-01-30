सरकारी वेबसाइट पर 'Server Error' आने पर क्या करें? जानें कब खुलती है साइट, कब करना चाहिए चेक

आज के समय में ज्यादातर सरकारी काम ऑनलाइन हो गए हैं. आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयकर रिटर्न, स्कॉलरशिप, परीक्षा फॉर्म, राशन कार्ड जैसे कई काम सरकारी वेबसाइट के जरिए किए जाते हैं. लेकिन कई बार वेबसाइट खोलते समय 'Server Error' या 'Service Unavailable' लिखा आ जाता है. इतना ही नहीं, कई बार तो बार-बार चेक करने के बाद भी साइट नहीं खुलती है, ऐसे में कई जरूरी काम अटके रह जाते हैं. अब, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं इस कंडीशन में क्या करना चाहिए.

क्यों आता है Server Error?

Server Error का मतलब यह नहीं होता कि आपकी गलती है. इसका सीधा मतलब होता है कि उस समय सरकारी वेबसाइट का सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे- बहुत ज्यादा लोग एक साथ वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हों, वेबसाइट की मरम्मत (Maintenance) चल रही हो, या तकनीकी खराबी आ गई हो.

अब, अगर आपको Server Error दिखे, तो तुरंत बार-बार रिफ्रेश करने से बचें. सबसे अच्छा तरीका है कि आप 5 से 10 मिनट रुककर दोबारा वेबसाइट खोलें. कई बार थोड़ी देर में सर्वर अपने आप ठीक हो जाता है.

अगर फिर भी वेबसाइट न खुले, तो दिन के समय बदलकर कोशिश करें. सरकारी वेबसाइट्स पर सबसे ज्यादा भीड़ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच रहती है. इसलिए सुबह जल्दी 6 से 8 बजे या रात को 10 बजे के बाद ट्राय करना ज्यादा अच्छा रहता है.

इसके अलावा आप कुछ और तरीके भी आजमाकर देख सकते हैं. जैसे-

ब्राउजर को एक बार बंद करके फिर खोलें.

Ctrl + F5 दबाकर वेबसाइट रिफ्रेश करें.

दूसरा ब्राउजर (Chrome, Firefox, Edge) इस्तेमाल करें.

मोबाइल डेटा और वाई-फाई बदलकर देखें.

Incognito या Private Mode में वेबसाइट खोलें.

कई बार सरकारी वेबसाइट पर नोटिस भी दिया होता है कि साइट पर काम चल रहा है. ऐसे में उसी नोटिस के अनुसार इंतजार करना ही सही होता है.

अगर वेबसाइट कई दिनों तक न खुले और काम बहुत जरूरी हो, तो संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर या ऑफिशियल ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है. कुछ सेवाओं के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी मदद मिल जाती है.