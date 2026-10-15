रेल यात्रा में रेल नीर का ज्यादा पैसा लिया जा रहा है तो क्या करें, कहां और कैसे करें शिकायत

रेल यात्रा के दौरान रेल नीर या किसी भी ब्रांड की पानी की बोतल पर प्रिंटेड MRP से ज्यादा पैसे वसूलना कानूनी अपराध है. अगर कोई वेंडर या पैंट्री स्टाफ आपसे MRP से अधिक पैसे मांगता है, तो आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है. भारतीय रेलवे ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और तुरंत शिकायत करने पर दोषियों के खिलाफ 1 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाती है. रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार पूरे देश के किसी भी ट्रेन या स्टेशन पर पानी की बोतल की कीमत तय है. 1 लीटर की बोतल के लिए 14 रुपये और 500 मिलीलीटर की बोतल के लिए 9 रुपये MRP तय की गई है.

कई बार वेंडर ठंडी पानी की बोतल या सीट पर सर्विस के नाम पर 5 से 10 रुपये अतिरिक्त चार्ज वसूलने की कोशिश करते हैं, यह पूरी तरह से गैरकानूनी है. अगर रेल नीर उपलब्ध न हो और वेंडर कोई अन्य अप्रूव्ड ब्रांड बेच रहा हो, तब भी आपको इसके लिए 14 रुपये ही चुकाने हैं. 'नो बिल, नो पेमेंट' नियम के तहत अगर पैंट्री स्टाफ आपको आधिकारिक GST बिल देने से मना करे, तो आपके पास भुगतान रोकने का भी अधिकार है.

रेल नीर के ज्यादा पैसे मांगने पर क्या करें?

रेल नीर के ज्यादा पैसे मांगने पर इसकी शिकायत के लिए सबूत जरूर जुटाएं. इसके लिए जब वेंडर ज्यादा पैसे मांगे, तो अपने मोबाइल से चुपचाप या सीधे उसकी वीडियो बना लें. वीडियो में वेंडर का चेहरा, उसने जो पैसे मांगे हैं और उसकी वर्दी या बैज नंबर साफ आना चाहिए. अगर आपने मजबूरी में पैसे दे दिए हैं, तो UPI भुगतान का स्क्रीनशॉट संभाल कर रखें. ट्रेन नंबर, कोच नंबर, सीट नंबर, स्टेशन या प्लेटफॉर्म का नाम, और घटना का सही समय अपने पास रखें.

कहां और कैसे करें शिकायत?

आप अपनी शिकायत रेल मदद ऐप पर कर सकते हैं. स्मार्टफोन पर RailMadad App डाउनलोड करें या RailMadad Website पर जाएं. वहां अपना PNR नंबर डालें, शिकायत श्रेणी में 'Catering/Overcharging' चुनें, घटना का विवरण लिखें और बनाया गया वीडियो या फोटो अपलोड करके सबमिट कर दें. अगले स्टेशन तक अधिकारी जांच के लिए आपकी सीट पर पहुंच जाएंगे.

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप तुरंत अपने फोन से 139 पर कॉल करें. यह सेवा 12 भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध है. कॉल पर कस्टमर एग्जीक्यूटिव को अपनी शिकायत, ट्रेन नंबर और पीएनआर की जानकारी दें. शिकायत दर्ज होते ही रीयल-टाइम SMS ट्रैकिंग रेफरेंस आपके फोन पर आ जाएगा.

आप अपनी शिकायत, सीट नंबर, ट्रेन नंबर और वीडियो एविडेंस को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके @RailMinIndia, @IRCTCOfficial और संबंधित रेलवे जोन के डीआरएम को टैग कर सकते हैं. रेलवे की सोशल मीडिया टीम इस पर बहुत तुरंत संज्ञान लेती है.

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