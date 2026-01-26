UPI ट्रांजेक्शन Success दिख रहा है, लेकिन सामने वाले को पैसा नहीं मिला, जानें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए

UPI Glitch: आज के डिजिटल दौर में UPI से पैसे भेजना हमारी रोजमर्रा की आदत बन चुका है. चाय की दुकान से लेकर किराया, बिल और रिश्तेदारों को पैसे भेजना, सब कुछ मोबाइल से चुटकियों में हो जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि UPI ट्रांजैक्शन 'Success' दिखाता है, अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं, पर सामने वाला कहता है कि रकम उसे मिली ही नहीं. ऐसे में घबराना लाजमी है, मन में पहला सवाल यही आता है कि अब क्या करें? यहां हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं-

ऐसा क्यों होता है?

अक्सर यह समस्या बैंक या UPI सर्वर की तकनीकी गड़बड़ी की वजह से होती है. नेटवर्क स्लो होने, बैंक सर्वर डाउन होने या UPI सिस्टम में देरी के कारण ट्रांजैक्शन अटक जाता है. अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में यह स्थायी समस्या नहीं होती. या तो पैसा कुछ समय बाद रिसीवर के पास पहुंच जाता है, या फिर अपने आप आपके अकाउंट में वापस आ जाता है.

सबसे पहले ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करें. अगर Pending दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन अभी प्रोसेस में है. ऐसे में थोड़ी देर इंतजार करें.

अगर Failed दिख रहा है और पैसे कट गए हैं, तो आगे की कार्रवाई जरूरी हो जाती है.

आमतौर पर ऐसी स्थिति में 30 से 60 मिनट के अंदर मामला अपने आप सुलझ जाता है. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के मुताबिक, सफल UPI ट्रांजैक्शन में ऐप पर Success दिखना चाहिए और बैंक से SMS भी आना चाहिए. अगर एक घंटे तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलता, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए.

अगर एक घंटे बीत जाने के बाद भी न तो पैसा वापस आया है और न ही रिसीवर को मिला है, तो सबसे पहले अपने UPI ऐप का In-App Support इस्तेमाल करें. Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे ऐप्स में 'Help', 'Report a Problem' या 'Raise a Dispute' का विकल्प होता है. वहां ट्रांजैक्शन ID डालकर शिकायत दर्ज करें.

अगर 24 घंटे के भीतर ऐप से समाधान नहीं मिलता, तो सीधे अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें. RBI के नियमों के अनुसार, बैंक को ऐसी शिकायतों का निपटारा 3 वर्किंग डेजके अंदर करना होता है.

अगर फिर भी समस्या हल नहीं होती, तो मामला NPCI तक पहुंच सकता है. अगर 30 दिनतक भी समाधान न मिले, तो आप RBI के बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

UPI में पैसे अटकना परेशान करने वाला अनुभव हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. सही जानकारी, धैर्य और सही प्रोसेस अपनाकर आप अपना पैसा सुरक्षित तरीके से वापस पा सकते हैं. बस, हर ट्रांजैक्शन की डिटेल संभालकर रखें और समय पर शिकायत करें.