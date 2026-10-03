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लोन का पेपर साइन करने से पहले KFS में जरूर देखें ये 4 बातें, तो नहीं चलेगी बैंक की चालाकी

बैंक या किसी लोन ऐप से लोन लेने से पहले दस्तावेज साइन करने की जल्दबाजी न करें. जानिए KFS क्या है और लोन लेने से पहले इसमें किन बातों को जांचना बेहद जरूरी है.

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लोन का पेपर साइन करने से पहले KFS में जरूर देखें ये 4 बातें, तो नहीं चलेगी बैंक की चालाकी
बिना KFS देखे साइन न करें लोन पेपर्स, वरना होगा भारी नुकसान !
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Loan Rules Update : वित्तीय जरूरतों के लिए लोन लेना अब कुछ ही मिनटों का काम हो गया है. डिजिटल लेंडिंग ऐप और बैंकों की त्वरित प्रक्रिया की वजह से लोग अक्सर जल्दबाजी में बिना नियम पढ़े एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, लेकिन बाद में प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट पेनल्टी या हिडन चार्जेस के नाम पर भारी रकम वसूल की जाती है.

इसी वित्तीय धोखाधड़ी और गैरजरूरी खर्चों से ग्राहकों को बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Key Facts Statement (KFS) को अनिवार्य बनाया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, लोन स्वीकृत करने से पहले ग्राहकों को Key Facts Statement (KFS) देना जरूरी है. दरअसल, इसमें ईएमआई (EMI), ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और छिपे हुए खर्चों की पारदर्शी जानकारी होती है. लिहाजा, लोन के पेपर पर साइन करने से पहले  KFS को अच्छे से पढ़ने से बैंकों या वित्तीय संस्थानों के छुपे हुए नियमों को समझकर हजारों रुपये की बचत की जा सकती है. 

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