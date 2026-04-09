Google Pay का Pocket Money फीचर क्या है? जानिए इसे अपने फोन में कैसे सेट करें

Google Pay Pocket Money Feature: अगर आप Google Pay इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो सकती है. गूगल पे ने 'Pocket Money' नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है. इस फीचर से यूजर अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को UPI से पेमेंट करने में मदद कर सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए सामने वाले का बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है. इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि यह फीचर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और यह किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है...

क्या है Pocket Money फीचर?

पॉकेट मनी फीचर UPI Circle के तहत काम करता है. अगर आप पहले से Google Pay पर UPI इस्तेमाल करते हैं, तो आप Primary User होते हैं. आप अपने परिवार के सदस्य, दोस्त या कर्मचारियों को अपने UPI Circle में जोड़ सकते हैं. ये लोग Secondary User कहलाते हैं. सकेंडरी यूजर, प्राइमेरी यूजर के बैंक अकाउंट की मदद से पेमेंट कर सकता है. इससे डिजिटल पेमेंट करना और भी आसान हो जाता है. यह फीचर बच्चों की पॉकेट मनी देने, परिवार के किसी सदस्य की मदद करने या एम्प्लॉयज को पेमेंट करने के लिए काफी ज्यादा मददगार है.

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कैसे काम करता है Pocket Money फीचर?

प्राइमेरी यूजर बनने के लिए, आपके पास Google Pay पर एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए.

आप मैक्सिमम 5 सेकेंडरी यूजर जोड़ सकते हैं.

Secondary User को UPI सर्किल में जोड़ने के लिए नीचे दी गई बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

सेकेंडरी यूजर का मोबाइल नंबर आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हो

उसके फोन नंबर पर Google Pay ऐप रजिस्टर हो

उसके पास UPI ID या UPI Circle QR हो

Pocket Money फीचर फोन में कैसे सेटअप करें?