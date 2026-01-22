खरीद डालो भैया! सस्ते में मिल रही टॉप ब्रांड वाली महंगी वॉशिंग मशीन, फीचर्स ऐसे कि मिनटों में चकाचक हो जाएंगे कपड़े

Amazon Great Indian Sale Washing Machine Offers: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन हर घर की जरूरत बन चुकी है. टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ कंपनियां वॉशिंग मशीन में नए‑नए फीचर्स जोड़ रही हैं, जिनसे कपड़े धोना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो गया है. अगर आप भी इस साल वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. दरअसल, अमेजन पर फिलहाल ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 (Amazon Great Republic Day Sale) चल रही है, जिसमें टॉप ब्रांड्स की वॉशिंग मशीनें बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध हैं. इनमें ऐसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जो आपके कपड़ों को मिनटों में चकाचक साफ कर देंगे और आपकी मेहनत भी काफी कम हो जाएगी.

LG की वॉशिंग मशीन पर जबरदस्त ऑफर

LG की 8kg, 5 स्टार (FHB1208Z4M) फुली ऑटोमैटिक फ्रंट‑लोड वॉशिंग मशीन फिलहाल भारी डिस्काउंट के साथ सेल पर उपलब्ध है. इसकी असली कीमत 50,490 रुपये है, लेकिन सेल में इसे आप सिर्फ 34,990 रुपये खरीद सकते हैं. इस मॉडल में Wi‑Fi कनेक्टिविटी, इनबिल्ट हीटर, टच पैनल और 10 तरह के वॉश प्रोग्राम मिलते हैं. इन फीचर्स की मदद से कपड़े धोना और भी आसान और स्मार्ट हो जाता है.

Bosch की वाशिंग मशीन पर भी बंपर ऑफर

सेल में Bosch की 9kg, 5 स्टार फुली ऑटोमैटिक फ्रंट‑लोड वॉशिंग मशीन (WGA14200IN) पर बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. इस मशीन में 14 वॉश प्रोग्राम मिलते हैं. अमेजन पर इसकी असली कीमत 60,990 रुपये है, लेकिन सेल में यह सिर्फ 35,990 रुपये में उपलब्ध है. यानी आप लगभग आधी कीमत में एक प्रीमियम वॉशिंग मशीन के मालिक बन सकते हैं.

Samsung वॉशिंग मशीन पर भारी छूट

अमेजन ग्रिट रिपब्लिक डे सेल में आप सैमसंग की वॉशिंग मशीन भी काफी किफायती दाम पर खरीद सकते हैं. सेल में सैमसंग की 8kg, 5 स्टार फुली ऑटोमैटिक फ्रंट‑लोड वॉशिंग मशीन (WW80T504DAX1TL) पर भारी छूट मिल रही है. इस मशीन की असली कीमत 55,990 रुपये हैं, लेकिन सेल में आप इसे मात्र 34, 490 रुपये में खरीद सकते हैं. इसमें आपको AI कंट्रोल, एआई इको बबल, जिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, वाईफाई कंट्रोल समेत कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे.

Haier वॉशिंग मशीन पर भी डिस्काउंट

अमेजन ग्रिट रिपब्लिक डे सेल में आप हायर ब्रांड की वॉशिंग मशीन भी काफी कम कीमत में खरीद सकते हैं. सेल में हायर की 9kg, 5 स्टार फुली ऑटोमैटिक फ्रंट‑लोड वॉशिंग मशीन (EFL90-DM14IBIEBK) पर भी जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है. छूट के साथ इसकी कीमत मात्र 34,490 रुपये है. इसमें प्यूरीस्टीम, स्मार्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी, इन-बिल्ट हीटर समेत कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जिससे कपड़े धोना काफी ज्यादा आसान और स्मार्ट हो जाएगा.