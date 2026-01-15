Amazon सेल में स्मार्टफोन पर मिलेगी छप्परफाड़ छूट, iPhone से लेकर Samsung तक सब होंगे सस्ते

Amazon Great Republic Day Sale 2026: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे, तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है. साल 2026 की सबसे बड़ी सेल अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल की शुरुआत 16 जनवरी से होने जा रही है. इस सेल में बजट फोन से लेकर प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पर ऐसे डिस्काउंट मिलने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे.

इन बड़े ब्रांड्स पर मिलेगी छूट

अमेजन ने कंफर्म किया है कि इस सेल में ऐपल, सैमसंग, वन प्लस, रेडमी, IQOO और रियलमी जैसे बड़े ब्रांड्स पर जबरदस्त ऑफर्स दिए जाएंगे. चाहे आप 13 हजार का बजट फोन ढूंढ रहे हों या 1 लाख से ऊपर का प्रीमियम डिवाइस, यह सेल हर किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आई है.

प्रीमियम फोन्स पर हजारों की सेविंग

अगर आप प्रीमियम फोन के शौकीन हैं, तो इन डील्स पर नजर जरूर डालें-

सैमसंग गैलेक्सी S25 Ultra

जो फोन 1.29 लाख का मिलता था, वो सेल मेंर 1.19 लाख में मिलेगा. यानी सीधे 10 हजार रुपये की बचत.

आईफोन 17 प्रो

इसकी कीमत 1.34 लाख से घटकर 1.25 लाख तक आ गई है. बैंक ऑफर्स के साथ यह और भी सस्ता हो जाएगा.

OnePlus 15

यह पावरफुल फोन 8 हजार रुपये सस्ता होकर अब 77 हजार के बजाय 69 हजार के आसपास मिलेगा.

मिड-रेंज और बजट सेगमेंट में भी बड़ा डिस्काउंट

वन प्लस 15R

55 हजार वाला यह फोन अब करीब 45 हजार में आपका हो सकता है.

IQOO Neo 10 5G

गेमिंग के शौकीनों के लिए यह फोन 38 हजार 900 से घटकर 33 हजार 999 में मिलेगा.

इसके अलावा 28 हजार 999 वाला वनप्लस नोर्ड CE 5 अब केवल 22 हजार 999 में मिलेगा, जबकि रियलमी Narzo 90X 5G सिर्फ 12 हजार 440 में मिलेगा.

बैंक ऑफर्स

सेल को और भी धमाकेदार बनाने के लिए अमेजन ने HDFC बैंक के साथ हाथ मिलाया है. अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 10 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है. इसके साथ ही नो-कॉस्ट EMI और शानदार एक्सचेंज ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं, जिससे पुराने फोन के बदले नया फोन लेना काफी आसान हो जाएगा.

तो इंतजार किस बात का, कैलेंडर पर 16 जनवरी की तारीख मार्क कर लीजिए और अपनी विशलिस्ट तैयार कर लें, क्योंकि अमेजन की यह सेल सीधे फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल को टक्कर देने वाली है.

