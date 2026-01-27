अब Aadhaar में घर बैठे कर सकेंगे ये बड़े बदलाव, 28 जनवरी को लॉन्च होगा New Aadhaar App का 'फुल वर्जन', जानें क्या होंगे नए फीचर्स

New Aadhaar App: UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने Aadhaar यूजर्स के लिए एक बड़ा डिजिटल अपडेट घोषित किया है. 28 जनवरी 2026 को Aadhaar App का नया 'फुल वर्जन' लॉन्च किया जाएगा. इस अपडेट के बाद आधार कार्ड का इस्तेमाल पहले से ज्यादा आसान, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा. अब तक Aadhaar App का इस्तेमाल मुख्य रूप से डिजिटल आधार कार्ड देखने तक सीमित था. लेकिन नए फुल वर्जन के आने के बाद इसमें कई नई और उपयोगी सुविधाएं जुड़ जाएंगी. इससे लोगों को बार-बार फिजिकल आधार कार्ड या उसकी फोटो कॉपी साथ रखने की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी.

फिजिकल आधार कार्ड की जरूरत होगी कम

नए Aadhaar App के जरिए आपका मोबाइल फोन ही आपकी पहचान का प्रमाण बन सकेगा. होटल में चेक-इन, ऑफिस वेरिफिकेशन, गेस्ट हाउस या अन्य जगहों पर पहचान दिखाने के लिए अब फिजिकल कार्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो रोजाना आधार का इस्तेमाल करते हैं.

इस फुल वर्जन में QR कोड आधारित पहचान सत्यापन की सुविधा दी जाएगी. यानी सामने वाला व्यक्ति या संस्था QR कोड स्कैन करके तुरंत आपकी पहचान को वेरिफाई कर सकेगी. इससे फर्जी आधार या गलत जानकारी के जोखिम में भी कमी आएगी.

UIDAI के अनुसार, नए Aadhaar App में आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट करने का ऑप्शन भी दिया जा सकता है. इसके जरिए आप खुद ही आधार में अपना-

पता अपडेट कर सकेंगे

मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे

साथ ही नाम और ई-मेल अपडेट करने की सुविधा भी दी जा सकती है.

इस फीचर से लोगों को आधार सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की भी बचत होगी.

यह डिजिटल बदलाव न सिर्फ किसी भी प्रोसेस को तेज करेगा, बल्कि डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगा. इसकी मदद से बार-बार आधार की फोटो कॉपी देने से होने वाली पहचान चोरी और गलत इस्तेमाल की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी.