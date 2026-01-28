लॉन्च हुआ New Aadhaar App का 'फुल वर्जन', अब घर बैठे आधार में कर सकेंगे ये बड़े बदलाव, जानें नए फीचर्स

New Aadhaar App: UIDAI ने आज यानी 28 जनवरी को न्यू Aadhaar App का फुल वर्जन लॉन्च कर दिया है. यानी आज से आप पुराने mAadhaar ऐप की जगह न्यू Aadhaar App का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस अपडेट के बाद अब आधार कार्ड का इस्तेमाल और ज्यादा आसान, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल हो गया है. यानी अब आप आधार से जुड़े कई जरूरी काम मोबाइल से ही किए जा सकते हैं. आइए जानते हैं नए आधार ऐप से आपको क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं.

New Aadhaar App का 'फुल वर्जन' हुआ लॉन्च, ये होंगे खास फीचर्स

इस नए ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब फिजिकल आधार कार्ड साथ रखने की जरूरत लगभग खत्म हो गई है. ऐप में आपका पूरा आधार सुरक्षित डिजिटल रूप में मौजूद रहता है. बैंक, होटल, एयरपोर्ट या सरकारी दफ्तर, जहां भी पहचान दिखानी हो, आप मोबाइल से ही आधार दिखा सकते हैं. इससे आधार खोने, फटने या गलत हाथों में जाने का खतरा कम होता है.

दूसरा बड़ा बदलाव है Face Authentication का सपोर्ट. अब हर बार OTP पर निर्भर रहने की मजबूरी नहीं होगी. आप अपने चेहरे के जरिए भी पहचान सत्यापित कर सकते हैं. यह फीचर खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें OTP मिलने में दिक्कत होती है.

नए Aadhaar App में QR कोड से तुरंत वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी गई है. अब किसी को आधार की फोटो कॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सामने वाला व्यक्ति सिर्फ QR कोड स्कैन करके आपकी पहचान जांच सकता है. इससे डेटा में छेड़छाड़ की संभावना बहुत कम हो जाती है और फर्जी आधार का इस्तेमाल रोकने में मदद मिलती है.

एक और काम का फीचर है Multi-Profile Support. यानी अब आप एक ही ऐप में पूरे परिवार के आधार को सुरक्षित रखा सकते हैं- माता-पिता, बच्चे और बुजुर्ग सभी का. आपको अलग-अलग डॉक्यूमेंट या फोन संभालने की जरूरत नहीं होगी.

इन सब से अलग अब आप घर बैठे खुद से अपने आधार में कई बड़े बदलाव कर सकते हैं. जैसे- आप अपने आधार में खुद ही अपना नंबर चेंज कर सकते हैं, साथ ही पता भी बदल सकते हैं. इसके लिए आधार केंद्र जाने, लंबी लाइन में लगने या छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह सुविधा खासकर कामकाजी लोगों और ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद फायदेमंद है.

