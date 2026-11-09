सूरत-जयनगर के बीच चलेंगी जनरल छठ स्पेशल ट्रेनें; दानापुर, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी समेत होंगे 24 स्टॉपेज

छठ के मद्देनजर गुजरात और बिहार के यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. सूरत के उधना से बिहार के जयनगर और जयनगर से उधना के बीच स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया गया है. ट्रेन नंबर 09071 और 09072 पूरी तरह से सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बों वाली अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें होंगी, जो 8, 10, 11, 12 और 13 नवंबर को विभिन्न तारीखों पर पटरी पर दौड़ेंगी.

छठ पर अपने घर लौटने वाले प्रवासियों और श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. गुजरात के सूरत और बिहार के बीच लगातार बढ़ती भारी भीड़ और ट्रेनों में मारामारी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक पोस्टर और शेड्यूल के मुताबिक, यह ट्रेनें पूरी तरह से जनरल कोच वाली होंगी, जिससे सामान्य टिकट लेकर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

ट्रेन 09071: उधना से जयनगर स्पेशल ट्रेन

सूरत और आसपास के इलाकों से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए उधना से विशेष गाड़ी चलाई जा रही है, जिसकी डिटेल नीचे दी गई हैं.

ट्रेन नंबर: 09071 उधना जयनगर स्पेशल

चलने की तारीख: यह ट्रेन 10 और 11 नवंबर को चलाई जाएगी.

प्रस्थान समय: यह ट्रेन उधना से दोपहर 1 बजे रवाना होगी.

कोच की विशेषता: इस पूरी ट्रेन में केवल सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को बिना रिजर्वेशन के भी सफर करने में आसानी होगी.

ट्रेन 09072: जयनगर से उधना स्पेशल ट्रेन

वापसी या अन्य दिशा के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जयनगर से उधना के लिए भी स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसकी डिटेल नीचे दी गी है.

ट्रेन नंबर: 09072 जयनगर उधना स्पेशल

चलने की तारीख: यह विशेष ट्रेन 8, 12 और 13 नवंबर को जयनगर से प्रस्थान करेगी.

प्रस्थान समय: यह ट्रेन जयनगर से सुबह 11:30 बजे अपनी यात्रा शुरू करेगी.

प्रमुख स्टॉपेज

उधना और जयनगर के बीच चलने वाली ये स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में देश के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेंगी, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को फायदा मिलेगा. अपनी यात्रा के दौरान ये ट्रेनें बारडोली, व्यारा, नंदुरबार, अमलनेर, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में भी रुकेंगी.

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