Tele-Law Portal: परिवार से जुड़े विवाद हों या नौकरी से जुड़ी परेशानी, घर बैठे मिलेगी फ्री कानूनी सलाह, बस एक कॉल पर

Tele-Law Portal: आज के समय में कानूनी जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति वकील तक आसानी से नहीं पहुंच पाता. इसी समस्या को दूर करने के लिए Department of Justice ने टेली-लॉ सेवा शुरू की है. इस सेवा के जरिए आप घर बैठे फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से विशेषज्ञ वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

क्या है टेली-लॉ सेवा?

टेली-लॉ एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को आसान और सस्ती कानूनी सहायता देना है. कई बार लोग अपने अधिकारों के बारे में जानकारी न होने के कारण परेशानी झेलते हैं. ऐसे में यह सेवा उन्हें सही दिशा दिखाने का काम करती है.

इस योजना के तहत आप 14454 पर कॉल करके अपनी कानूनी समस्या बता सकते हैं. इसके अलावा आप अपने नजदीकी Common Services Centres (CSC) केंद्र पर जाकर भी वीडियो कॉल के जरिए वकील से बात कर सकते हैं.

टेली-लॉ सेवा के माध्यम से कई तरह के मामलों में सलाह ली जा सकती है, जैसे-

परिवार से जुड़े विवाद

संपत्ति से जुड़े मामले

घरेलू हिंसा

मजदूरी या नौकरी से जुड़ी समस्याएं

सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना

जमीन या किराए के विवाद

वकील आपकी बात सुनकर आपको सही कानूनी जानकारी और आगे की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं.

अपने मोबाइल से 14454 पर कॉल करें.

अपनी समस्या बताएं.

तय समय पर वकील से फोन या वीडियो कॉल पर बात करें.

अगर आपके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, तो आप अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर वहां से वीडियो कॉल के जरिए सलाह ले सकते हैं.

कानूनी सलाह पाना अब और भी आसान!

न्याय विभाग की टेली-लॉ सेवा के माध्यम से आप घर बैठे फोन या वीडियो कॉल द्वारा विशेषज्ञ वकीलों से मुफ्त कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। बस 14454 पर कॉल करें या अपने नजदीकी सीएससी केंद्र (CSC Center) जाएं। सशक्त बनें, जागरूक बनें!

कानूनी जानकारी हर नागरिक का अधिकार है. टेली-लॉ सेवा के जरिए आप अपने अधिकारों को समझ सकते हैं और सही कदम उठा सकते हैं. ऐसे में अगर आपको किसी भी तरह की कानूनी परेशानी है, तो घबराएं नहीं. 14454 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC केंद्र जाएं और मुफ्त कानूनी सलाह पाएं.

