क्या AC का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है? ये 7 स्मार्ट कूलिंग हैक्स अपनाएं, बिजली बिल से मिलेगी राहत

Home Cooling Hacks: जैसे‑जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे‑वैसे एयर कंडीशनर (AC) रोजाना की जरूरत बन जाता है, लेकिन इसके साथ बिजली का बिल भी तेजी से बढ़ता है. बहुत से लोग बिलजी के बिल को लेकर परेशान रहते हैं और एसी चलाने से भी कतराते हैं. हालांकि, थोड़ी सी समझदारी से आप बिना आराम कम किए AC का बिजली बिल घटा सकते हैं. चाहे आपके पास स्प्लिट AC हो या विंडो AC, कुछ आसान उपाय अपनाकर आप ठंडक भी पा सकते हैं और हर महीने आने वाले बिजली बिल को भी कम रख सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ स्मार्ट हैक्स, जो आपके लिए बहुत काम के साबित हो सकते हैं.

AC सही तापमान पर सेट करें

बिजली बचाने का सबसे आसान तरीका है AC का तापमान सही रखना. AC का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें, यह सबसे ज्यादा ऊर्जा बचाने वाला तापमान माना जाता है. इससे कम तापमान रखने पर AC ज्यादा बिजली खर्च करता है. तापमान में थोड़ा‑सा बदलाव भी लंबे समय में बिजली बिल कम करने में मदद करता है.

AC के साथ पंखे का इस्तेमाल करें

पंखा ठंडी हवा को पूरे कमरे में जल्दी फैलाने में मदद करता है. AC चलाते समय सीलिंग फैन या टेबल फैन जरूर चलाएं. इससे कम तापमान पर भी आराम महसूस होता है. AC पर कम दबाव पड़ता है और बिजली की बचत होती है.

अगर ठंडी हवा बाहर जाएगी, तो AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सभी दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद रखें. जहां से हवा बाहर जाती हो, उन जगहों को सील करें. इससे कमरे में ठंडक बनी रहती है और बिजली कम खर्च होती है.

गंदे फिल्टर हवा के रास्ते को रोकते हैं. गर्मियों में हर 2 से 4 हफ्ते में फिल्टर साफ करें. साफ फिल्टर से हवा अच्छे से निकलेगी. ठंडक जल्दी मिलेगी और बिजली कम लगेगी. यह AC की देखभाल का सबसे जरूरी उपाय है.

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धूप से कमरा जल्दी गर्म हो जाता है. दिन में पर्दे या ब्लाइंड्स बंद रखें. इससे कमरे का तापमान कम रहता है. AC को कम मेहनत करनी पड़ती है.

बिना जरूरत AC चलाने से बिजली बिल बढ़ता है. कमरे से बाहर जाते समय AC बंद कर दें. रात में टाइमर या स्लीप मोड का इस्तेमाल करें. यह छोटी आदत आपके बिजली बिल को कम कर सकती है.

समय-समय पर सर्विस से AC बेहतर काम करता है. गर्मियों से पहले और बीच में प्रोफेशनल सर्विस कराएं. गैस लेवल और परफॉर्मेंस की चेक करें. सही तरह से चल रहा AC कम बिजली खपत करता है.