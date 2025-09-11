विदेश में पढ़ना होगा आसान, जानिए किस बैंक का एजुकेशन लोन सबसे सस्ता

विदेश में पढ़ाई करना लाखों स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन सच यह है कि इसका खर्च बहुत ज्यादा होता है. फीस के अलावा वहां रहने, खाने-पीने, किताबें, लैपटॉप और दूसरे जरूरी खर्चे भी होते हैं. इसलिए हर किसी के लिए इतना पैसा जुटा पाना आसान नहीं होता. यही वजह है कि एजुकेशन लोन (Education Loan) ऐसे समय पर स्टूडेंट के लिए बड़ी मदद साबित होता है.

अब सवाल आता है कि लोन लेने के लिए सही बैंक कैसे चुना जाए? आप ब्याज दरों और शर्तों की तुलना करके यह काम आसानी से कर सकते हैं. अलग-अलग बैंक अलग-अलग ब्याज दर पर लोन देते हैं. ऐसे में अगर कोई छात्र विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहा है तो उसके लिए यह सही समय है कि वह एजुकेशन लोन चुनते समय केवल ब्याज दर ही नहीं, बल्कि लोन की अवधि (Tenure), प्रोसेसिंग फीस और रीपेमेंट की शर्तों पर भी ध्यान दे.

कई बैंक टॉप रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूशन या स्पेशल कोर्स के लिए रियायती दरें भी देते हैं. इसके अलावा, ज्यादातर बैंक केवल ट्यूशन फीस ही नहीं, बल्कि रहने का खर्च, लैपटॉप, किताबें और दूसरे जरूरी खर्चों को भी कवर करते हैं.

किन बैंकों के एजुकेशन लोन ऑफर सबसे किफायती

बैंक बाजार डॉट कॉम के मुताबिक, 15 साल की अवधि वाले ₹50 लाख के एजुकेशन लोन पर 8.25% से 10.25% की ब्याद दर मिल रही है. आइए जानते हैं किन बैंकों के ऑफर सबसे किफायती हैं:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: सबसे कम 8.25% की ब्याज दर पर लोन ऑफर कर रहा है. 15 सालों के लिए ₹50 लाख के लोन पर EMI ₹48,507 होगी.

पंजाब नेशनल बैंक (PNB): यह बैंक का एजुकेशन लोन पर 8.35 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर ऑफर कर रहा है. 15 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के लोन पर मासिक किस्त (EMI) 48,798 रुपये होगी.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया: इस बैंक की ब्याज दर 8.65 फीसदी से शुरू होती है. 15 साल के लिए 50 लाख रुपये के लोन पर मासिक किस्त (EMI) 49,678 रुपये होगी.

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB): यह बैंक 8.70% की शुरुआती ब्याज दर पर एजुकेशन लोन ऑफर कर रहा है. 15 साल के लिए 50 लाख रुपये के लोन पर मासिक किस्त (EMI) करीब 49,825 रुपये होगी.

IDBI बैंक: यह बैंक एजुकेशन लोन पर 9.30% की ब्याज दर दे रहा है. इस दर के हिसाब से 15 साल के लिए 50 लाख रुपये के लोन पर मासिक किस्त (EMI) करीब 51,610 रुपये होगी.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: एजुकेशन लोन पर ब्याज दर 9.45% से शुरू होती है. 15 साल के लिए 50 लाख रुपये के लोन पर मासिक किस्त (EMI) करीब 52,060 रुपये देनी होगी.

केनरा बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक: ये दोनों ही बैंक 9.50% की शुरुआती दर से एजुकेशन लोन ऑफर कर रहे हैं. इस हिसाब से EMI होगी ₹52,211.

ICICI बैंक: यह बैंक एजुकेशन लोन 10.25% की शुरुआती दर पर लोन ऑफर कर रहा है. 15 साल के लिए 50 लाख रुपये के लोन पर EMI करीब 54,498 रुपये होगी.

अगर आप विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक सबसे सस्ते विकल्प साबित हो सकते हैं. हालांकि, केवल ब्याज दर ही नहीं, बल्कि अन्य शर्तें जैसे प्रोसेसिंग फीस और लोन प्रोसेसिंग स्पीड को भी ध्यान में रखना चाहिए.