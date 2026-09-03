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SBI कस्टमर के लिए 4 सितंबर को क्यों बंद रहेगा UPI सर्विस? जानें ट्रांजैक्शन का क्या होगा विकल्प

SBI ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर बताया कि 4 सितंबर को UPI सेवा थोड़ी देर के लिए ठप रहेगी. इस दौरान UPI से पेमेंट नहीं जा सकेगा. 

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SBI कस्टमर के लिए 4 सितंबर को क्यों बंद रहेगा UPI सर्विस? जानें ट्रांजैक्शन का क्या होगा विकल्प
SBI UPI
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. आप अगर SBI के ग्राहक है और UPI सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो बैंक ने एक जरूरी जानकारी शेयर की है. बैंक ने बताया है कि एक दिन यूपीआई से ट्रांजैक्शन रोका जाएगा यानी UPI सर्विस ठप रहेगी. इसका मतलब यह है कि आप UPI सर्विस ठप होने के वक्त आप किसी तरह का UPI ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे. बैंक के द्वारा बताया गया है कि 4 सितंबर यानी शुक्रवार को कुछ समय के लिए UPI सेवा बंद रहेगी.

SBI ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर बताया कि 4 सितंबर को UPI सेवा थोड़ी देर के लिए ठप रहेगी. इस दौरान UPI से पेमेंट नहीं जा सकेगा. 

कब रहेगा UPI सर्विस ठप

बैंक ने जानकारी दी है कि 4 सितंबर को रात 12.30 बजे से 1.15 बजे तक यानि कुल 45 मिनट के लिए अस्थायी रूप से UPI सर्विस ठप रहेगी. बैंक ने बताया है कि सर्विस में रुकावट तय रखरखाव कार्य का हिस्सा है और ग्रहाकों को डिजिटल लेनदेन की योजना बनाते समय UPI सर्विस का ध्यान रखे.

इमरजेंसी में UPI Lite होगा विकल्प

SBI की UPI सर्विस ठप होने के वक्त आपको अगर इमरजेंसी आ गई है तो आपके लिए UPI Lite विकल्प के तौर पर पेश किया गया है. इससे रुकावट के दौरान SBI ग्राहक कम अमाउंट के ट्रांजैक्शन UPI लाइट से बिना PIN डाले कर सकते हैं. SBI UPI Lite की ट्राजैक्शन लिमिट 1000 रुपये तक है. इसमें बैलेंस 5000 रुपये तक रख सकते हैं.

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