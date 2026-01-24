Republic Day 2026: कैसे पहचानें रिपब्लिक डे पर आने वाला मैसेज फ्रॉड तो नहीं है? जानें कैसे करें असली और फर्जी मैसेज की पहचान

Republic Day के आसपास लोगों के मोबाइल पर बधाई संदेश, ऑफर, सरकारी नोटिस और बैंक अलर्ट के नाम पर कई मैसेज आने लगते हैं. लेकिन इन दिनों साइबर ठग भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हाल ही में HDFC Bank ने अपने ग्राहकों को एक ईमेल भेजकर APK फ्रॉड को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है. आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या है APK फ्रॉड?

APK यानी Android Package Kit. यह एंड्रॉयड फोन में ऐप इंस्टॉल करने की फाइल होती है. इस फ्रॉड में ठग किसी बैंक, सरकारी विभाग या मशहूर ऐप के नाम से फर्जी लिंक भेजते हैं. मैसेज में लिखा होता है-

'आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा'

'e-challan पेंडिंग है'

या 'Republic Day Offer क्लेम करें'.

जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, उससे एक APK फाइल डाउनलोड करने को कहा जाता है. यह ऐप Google Play Store के बाहर से इंस्टॉल होती है और इसमें छिपा हुआ मैलवेयर होता है.

अगर कोई यूजर अनजाने में यह फर्जी ऐप इंस्टॉल कर ले, तो

फोन का पूरा कंट्रोल ठग के पास जा सकता है

बैंक पासवर्ड, ATM/कार्ड डिटेल्स चोरी हो सकती हैं

OTP अपने आप ठग तक पहुंच सकता है और

बैंक अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं.

कई मामलों में यूजर को अपने ही फोन तक का एक्सेस नहीं मिल पाता है.

HDFC Bank ने अपने ग्राहकों को कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स बताए हैं. जैसे-

बैंकिंग ऐप हमेशा Google Play Store या Apple App Store से ही इंस्टॉल करें.

SMS, WhatsApp या ईमेल में आए किसी भी लिंक पर बिना जांच क्लिक न करें.

अगर कोई ऐप SMS, कॉल लॉग या कॉन्टैक्ट एक्सेस मांगे, तो सावधान हो जाएं.

OTP, बायोमेट्रिक और सुरक्षित लॉगिन का इस्तेमाल करें.

फ्रॉड की तुरंत रिपोर्ट करें

फर्जी कॉल, SMS या WhatsApp मैसेज की शिकायत

https://sancharsaathi.gov.in/

या Sanchar Saathi App पर करें.

तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें

https://www.cybercrime.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करें.

हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें.

याद रखें Republic Day 2026 पर देशभक्ति के साथ-साथ डिजिटल सतर्कता भी जरूरी है. कोई भी बैंक या सरकारी संस्था कभी भी APK फाइल डाउनलोड करने को नहीं कहती. अगर मैसेज में डर या जल्दबाजी पैदा की जा रही है, तो समझ जाएं कि यह फ्रॉड हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)