'पहले 20 दिन के शेड्यूल का होगा ऐलान', IPL 2026 के मैचों पर BCCI ने दिया अपडेट

BCCI Latest Update on IPL 2026 Schedule: IPL का 19वां एडिशन 28 मार्च से 31 मई तक चलेगा, जबकि शुरुआती विंडो 26 मार्च से 30 मई के बीच थी.

IPL 2026 Schedule Latest Update:

BCCI Latest Update on IPL 2026 Schedule: बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले 20 दिनों का शेड्यूल 12 मार्च तक जारी करेगा. IPL का 19वां एडिशन 28 मार्च से 31 मई तक चलेगा, जबकि शुरुआती विंडो 26 मार्च से 30 मई के बीच थी. सैकिया ने मंगलवार को IANS को बताया, "हम 12 मार्च तक IPL 2026 का शेड्यूल जारी करने की योजना बना रहे हैं. फिलहाल, हम पहले 20 दिनों का IPL शेड्यूल जारी करेंगे." ऐसा समझा जाता है कि टूर्नामेंट का बाकी शेड्यूल बाद में आएगा क्योंकि BCCI का मकसद पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के साथ टकराव से बचना है.

टीमों ने शुरू की ट्रेनिंग

फिर भी, टीमों ने अपनी प्री-सीज़न तैयारियां शुरू कर दी हैं. पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने 1 मार्च को नवलूर में अपने हाई-परफॉर्मेंस सेंटर में अपनी ट्रेनिंग शुरू की, जिसमें कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और एमएस धोनी मौजूद थे.

डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10 फरवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक छोटा तैयारी कैंप लगाया, जबकि 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटन्स ने नाथद्वारा के मिराज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दो बार प्रैक्टिस सेशन किए.

पंजाब किंग्स ने फरवरी की शुरुआत में अबू धाबी में ट्रेनिंग की और अभी धर्मशाला में एक प्रैक्टिस कैंप चला रहे हैं, जबकि 2016 की विनर सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 मार्च को अपने घरेलू खिलाड़ियों के साथ अपना कैंप शुरू किया. पांच बार की विनर मुंबई इंडियंस ने भी आने वाले सीजन के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है. 2008 की विनर राजस्थान रॉयल्स के 15 मार्च से जयपुर में प्रैक्टिस कैंप के लिए इकट्ठा होने की उम्मीद है, जबकि तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स 18 मार्च से अपना प्री-सीज़न कैंप शुरू करेगी.

दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में हैदराबाद में एक कैंप किया था और नई दिल्ली में भी एक कैंप होने की उम्मीद है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने लखनऊ में एक प्रिपरेटरी सेशन किया था.
 

