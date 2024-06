Jio ने दे दिया झटका: 3 जुलाई से महंगे हो रहे सारे प्लान, नई कीमत और वैलिडिटी कितनी, देखिए पूरी लिस्ट

देश की शीर्ष दूरसंचार कंपनी जियो तीन जुलाई से मोबाइल सेवाओं की दरों में 12 से 27 प्रतिशत की वृद्धि करेगी. कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि साथ ही ग्राहकों के लिए असीमित मुफ्त 5जी सेवाओं तक पहुंच को सीमित कर दिया गया है. जियो लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद मोबाइल सेवा दरों में पहली बार बढ़ोतरी करने जा रही है. जियो के 47 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ता हैं और इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 41 प्रतिशत है.

इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की उम्मीद के मुताबिक, यह बढ़ोतरी स्पेक्ट्रम नीलामी के तुरंत बाद की गई है. उद्योग विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी जल्द ही अपनी मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ा सकते हैं.

