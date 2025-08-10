विज्ञापन
रेलवे के इन नियमों को मानने पर ही मिलेगा 20% डिस्काउंट का फायदा, नहीं तो हो जाएगा नुकसान

रेलवे यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 'राउंड ट्रिप पैकेज' फैसिलिटी पर काम कर रहा है. इसमें रिटर्न जर्नी करने पर 20 फीसदी का डिस्काउंट यात्रियों को दिया जाएगा.

  • भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज सुविधा की घोषणा की है, जिसमें रिटर्न टिकट पर 20% की छूट मिलेगी
  • यह सुविधा 14 अगस्त 2025 से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरू होगी और यात्रियों का फीडबैक लिया जाएगा
  • वापसी और जाने की टिकट एक ही यात्री के नाम पर होनी चाहिए और दोनों टिकट कंफर्म होने आवश्यक हैं
भारतीय रेल में लाखों यात्री रोजाना यात्रा करते हैं. त्यौहार के समय में ये आंकड़ा और बढ़ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों को टिकट बुकिंग को लेकर असुविधा का सामना करना पड़ता है. इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे जल्द ही खास सुविधा 'राउंड ट्रिप पैकेज' शुरू करने जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक टिकट बुकिंग की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा. हालांकि इस सुविधा के लिए रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें पूरा करने पर ही इस फैसिलिटी का लाभ उठाया जा सकता है.

क्या है ये 'राउंड ट्रिप पैकेज' फैसिलिटी

दरअसल रेलवे यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 'राउंड ट्रिप पैकेज' फैसिलिटी पर काम कर रहा है. इसमें रिटर्न जर्नी करने पर 20 फीसदी का डिस्काउंट यात्रियों को दिया जाएगा. आसान भाषा में कहें तो अगर आप एक साथ आने और जाने की टिकट बुक करते हैं तो किराए पर रेलवे 20% की छूट आपको देगा. रेलवे का कहना है कि इस फैसिलिटी से ट्रेनों का इस्तेमाल अच्छे से हो पाएगा, साथ ही पहले से प्लानिंग होने की वजह से त्यौहारी सीजन में पैसेंजर्स को परेशानी नहीं होगी.

कब से रेलवे करेगा लागू?

इस फैसिलिटी को फिलहाल प्रयोग के तौर पर 14 अगस्त 2025 के दिन शुरू किया जाएगा, जिससे यात्रियों की तरफ से इस पर फीडबैक मिल सके. सब कुछ ठीक रहता है तो इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. 

इन दिनों के बीच ही कर सकेंगे टिकट बुक

ये सुविधा 14 अगस्त को शुरू होगी तो रेलवे ने कहा है कि, अभी जाने का टिकट 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच और वापसी का टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच होना चाहिए. 

रेलवे ने बनाए कुछ नियम

हालांकि रेलवे ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें यात्रियों को पूरा करना होगा. अगर कोई नियम इसमें से छूटता है तो 20% डिस्काउंट का फायदा नहीं ले पाएंगे.

  • दोनों तरफ की टिकट एक ही यात्री के नाम पर होनी चाहिए.
  • जब दोनों तरफ की टिकट कंफर्म हों तब ही इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है.
  • टिकट कैंसिल करने पर कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा.
  • इसके अलावा इन टिकट बुकिंग पर कोई ऑफर यात्रियों को नहीं मिलेगा.
  • आने और जाने के टिकट एक ही समय पर और एक ही माध्यम से बुक करने होंगे.
     
