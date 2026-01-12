विज्ञापन
बस कंफर्म टिकट, अफसरों का कोटा भी नहीं चलेगा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पर आ गया ये बड़ा अपडेट

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में VIP कल्चर खत्म होगा और केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे. यात्रियों को उन्नत बेडरोल, देशी स्वाद और भारतीय संस्कृति की झलक के साथ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

बस कंफर्म टिकट, अफसरों का कोटा भी नहीं चलेगा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पर आ गया ये बड़ा अपडेट
  • सूत्रों के अनुसार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में किसी भी प्रकार का वीआईपी कल्चर या इमरजेंसी कोटा नहीं होगा
  • इस ट्रेन में पारदर्शी टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा जिससे सभी यात्रियों को समान सुविधा प्राप्त होगी
  • वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में केवल कन्फर्म टिकट जारी होंगे और वेटिंग लिस्ट एवं RAC टिकट की व्यवस्था नहीं होगी
नई दिल्ली:

भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है. यह ट्रेन आम यात्रियों के लिए होगी और इसमें किसी भी तरह का VIP कल्चर नहीं होगा. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इस ट्रेन में पारदर्शी टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे हर यात्री को समान सुविधा मिलेगी.

सबसे बड़ी बात यह है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में किसी भी प्रकार का VIP या इमरजेंसी कोटा नहीं होगा. रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पास के जरिए यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी. ट्रेन में केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे, जिससे वेटिंग लिस्ट बहुत कम रहेगी. इसके अलावा RAC टिकट की भी कोई व्यवस्था नहीं होगी.

यात्रियों को मिलने वाला बेडरोल पूरी तरह उन्नत होगा. इसमें ब्लैंकेट पर कवर भी शामिल रहेगा और गुणवत्ता सामान्य ट्रेनों की तुलना में कहीं बेहतर होगी. ट्रेन में भारतीयता की झलक दिखाने के लिए स्टाफ की ड्रेस में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का स्पर्श होगा.

खानपान में भी यात्रियों को देशी जायके का स्वाद मिलेगा. रेलवे का उद्देश्य है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कॉलोनीयल सिस्टम से पूरी तरह मुक्त हो और हर यात्री को समान नियमों के तहत यात्रा का अनुभव मिले.

यह ट्रेन भारतीय रेलवे की आधुनिकता और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में बेहतर सुविधाएं, आरामदायक यात्रा और भारतीय संस्कृति का अनुभव यात्रियों को मिलेगा.

