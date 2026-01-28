रिटायरमेंट के बाद नहीं होगी पैसों की कोई टेंशन! घर बैठे हर महीने होगी एक जॉब जितनी कमाई, जानें Post Office की ये कमाल की स्कीम

Post Office Scheme: क्या आपका रिटायरमेंट भी हो चुका है और रिटायरमेंट के बाद जिंदगी आराम और सुकून से कटे इसके लिए आप हर महीने पक्की आमदनी की तलाश में हैं? तो हम आपको बताते हैं पोस्ट ऑफिस की एक सरकारी योजना के बारे में, जो खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है. इस योजना के तहत उन्हें घर बैठे हर महीने मोटी कमाई हो सकती है, इसे पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS कहा जाता है, आइए आपको बताते हैं इस स्कीम के बारे में.

पोस्ट ऑफिस की SCSS स्कीम

पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेहद भरोसेमंद मानी जाती है, क्योंकि इसमें किया गया निवेश पूरी तरह से सुरक्षित और रिस्क फ्री होता है. इस योजना पर सरकार खुद गारंटी देती है, साथ ही इसमें मिलने वाला ब्याज बैंक की एफडी से भी ज्यादा होता है. इस स्कीम में फिलहाल 8.02% सालाना ब्याज दिया जा रहा है, जो सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छा माना गया है.

कौन कर सकता है इसमें निवेश?

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है. इसमें पति पत्नी के नाम से जॉइंट अकाउंट खोला जाता है. सरकारी नौकरी से VRS लेने वालों की उम्र 55 से 60 साल होनी चाहिए, डिफेंस से रिटायर कर्मचारियों की उम्र 50 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. इस योजना की मैच्योरिटी लिमिट 5 साल होती है, 5 साल पूरे होने के बाद आप चाहे तो पूरी रकम निकाल सकते हैं या फिर इसे 3 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं. अगर आपने मैच्योरिटी से पहले खाता बंद कर दिया, तो आपको थोड़ी पेनल्टी देनी पड़ सकती है.

कैसे कर सकते हैं इस योजना में इन्वेस्टमेंट?

पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप हजार रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और अधिकतम लिमिट 30 लाख रुपए है. अगर कोई सीनियर सिटीजन 30 लाख रुपए इस योजना में जमा करता है, तो उसे सालाना 240000 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी कि महीने के हिसाब से आपको 20500 रुपए हर महीने यानी एक जॉब की सैलरी जितना मिलेगा. ऐसे में आप घर बैठे बिना किसी मेहनत के ₹20500 से ज्यादा की कमाई कर सकते हैं. इस स्कीम में एक और खास बात यह है कि इसमें टैक्स छूट भी मिलती है. इनकम टैक्स की धारा 80c के तहत डेढ़ लाख रुपए तक टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है.