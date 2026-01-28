कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा रिटर्न! हर दिन करें 150 रुपए की बचत, मिलेंगे 19 लाख रुपये, जानें LIC की ये जबरदस्त स्कीम

LIC Scheme: आज के समय में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर रहे. पढ़ाई, कॉलेज, करियर और आगे चलकर लाइफ से जुड़ी जरूरतों के लिए पैसों की प्लानिंग बहुत जरूरी हो गई है. लेकिन हर किसी के लिए एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं होता है. ऐसे में डेली की छोटी सेविंग बहुत काम आती है. LIC की न्यू चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी (Children Money Back Policy) इसी सोच के साथ लाई गई है. इस पॉलिसी में रोज सिर्फ डेढ़ सौ रुपए जमा करके बच्चों के लिए अच्छा खासा फंड बनाया जा सकता है. यही वजह है कि ये स्कीम मिडिल क्लास फैमिली और नए पेरेंट्स के बीच काफी पॉपुलर हो रही है. कम इनकम में भी ये प्लान बच्चों के फ्यूचर को सुरक्षित करने में मदद करता है.

बच्चों के लिए LIC की आसान और भरोसेमंद पॉलिसी

एलआईसी न्यू चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी खासतौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इसमें बच्चे की उम्र 0 से 12 साल के बीच होनी चाहिए. ये एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी है, यानी इसमें शेयर मार्केट का कोई रिस्क नहीं होता है. आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सुरक्षित रहता है. साथ ही इसमें समय समय पर बोनस भी मिलता है, जिससे मैच्योरिटी अमाउंट बढ़ जाता है. जो पेरेंट्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉलिसी एक सेफ ऑप्शन मानी जाती है.

डेढ़ सौ रुपए रोज इन्वेस्टमेंट से कैसे बनेंगे 19 लाख

अगर आप रोज करीब 150 रुपए जमा करते हैं, तो महीने में लगभग 4500 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है. सालभर में ये रकम करीब 55 हजार रुपए के आसपास पहुंच जाती है. अगर आप इसी तरह 25 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका कुल पैसा लगभग 14 लाख रुपए हो जाता है. इसके साथ मिलने वाला बोनस और मैच्योरिटी बेनिफिट जोड़ने पर ये रकम करीब 19 लाख रुपए तक पहुंच सकती है.

पढ़ाई के समय मिलेगा मनी बैक का फायदा

इस पॉलिसी की सबसे अच्छी बात इसका मनी बैक फीचर है. जब बच्चा 18, 20 और 22 साल का होता है, तब हर बार सम एश्योर्ड का 20 प्रतिशत पैसा वापस मिलता है. इससे कॉलेज फीस और प्रोफेशनल कोर्स में काफी मदद मिलती है. इसके बाद 25 साल की उम्र पर 40 प्रतिशत सम एश्योर्ड के साथ बोनस दिया जाता है.

क्यों पेरेंट्स के लिए सही है ये प्लान

इस पॉलिसी में इंश्योरेंस, सेविंग और तय समय पर पैसा मिलने का फायदा मिलता है. थोड़ी थोड़ी सेविंग से बच्चों के लिए बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है.