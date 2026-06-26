विज्ञापन
विशेष लिंक

पीएम स्वनिधि योजना से बदल गई चाय बेचने वाले अनपढ़ अरुण साहू की जिंदगी, ऐसे पूरे हुए सपने

पीएम स्वनिधि योजना ने गाजियाबाद के रहने वाले अरुण साहू की जिंदगी बदल दी. कोरोना काल के बाद योजना के जरिए मिले लोन से उन्होंने अपनी चाय के ठेले को दुकान में बदला, जिससे वे अपने सपने पूरे कर रहे हैं.

Read Time: 5 mins
trusted source trusted source
Share
पीएम स्वनिधि योजना से बदल गई चाय बेचने वाले अनपढ़ अरुण साहू की जिंदगी, ऐसे पूरे हुए सपने
PM svanidhi scheme success story: गाजियाबाद के अरुण साहू ने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेकर बढ़ाई चाय की दुकान.

केंद्र सरकार की योजनाएं देश के करोड़ों लोगों के लिए वरदात साबित हो रही हैं. फिर चाहे वह आयुष्मान भारत (PMJAY) योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना समेत अन्य कोई योजना. दूर का कोई गांव हो या किसी शहर का कोना, हर जरूरतमंद इन योजनाओं का लाभ उठा रहा है, जिससे उनकी जिंदगी संवर रही है. कोरोना काल में 1 जून 2020 को शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पाने वाले 48 साल के अरुण साहू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. अरुण को पढ़ना-लिखना नहीं आता, ऐसे में कोई अच्छी नौकरी कर पाना उनके लिए संभव नहीं था. वे एक ठेले पर चाय की दुकान चलाकर परिवार का खर्च उठा रहे थे. लेकिन, इनकम कम थी. ऐसे में उन्होंने PM SVANidhi योजना से लोन लिया और अपनी चाय की दुकान का विस्तार किया. अब इस दुकान से वे सामान्य जीवन जी रहे हैं. अपनी इसी इनकम से उन्होंने दो बेटियों और एक बेटे की शादी भी की है. 

NDTV से बात करते हुए अरुण साहू कहते हैं कि मेरी जिंदगी को संवारने में पीएम मोदी की योजना का बड़ा योगदान है. इससे मुझे कम ब्याज पर लोन मिला, इन पैसों को मैंने दुकान में लगाया, जिससे मेरी इनकम बढ़ी और मैं चुनिंदा सपने पूरे कर सका. आइए, अब अरुण साहू की कहानी विस्तार से जानते हैं. कैसे उन्हें योजना का लाभ मिला और कैसे उन्होंने लोन लेकर अपने कारोबार को बढ़ाया. 
pm svanidhi yojana: अब इस तरह दुकान चला रहे गाजियाबाद के अरुण साहू.

pm svanidhi yojana: अब इस तरह दुकान चला रहे गाजियाबाद के अरुण साहू.

ये भी पढ़ें- रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आसानी से म‍िलेगा लोन, 23 जून को लगेगा लोक कल्याण मेला

घर का खर्च चलाना भी हो रहा था मुश्किल 

गाजियाबाद के शहीद नगर में रहने वाले 48 साल के अरुण साहू वसुंधरा सेक्टर-15 इंडियन बैंक के पास गुप्ता टी स्टॉल नाम से दुकान चलाते हैं. साल 2015 में उन्होंने एक ठेले पर चाय बेचना शुरू किया, माली हालत ठीक नहीं थी, इस कारण ज्यादा कुछ सामान नहीं रख पा रहे थे. इससे इनकम भी कम थी, हालात ये थे कि परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था. लेकिन, उसी के सहारे जिंदगी गुजर रही थी. कभी इतना पैसा नहीं हो पाया कि दुकान का विस्तार कर लिया जाए, जिससे इनकम बढ़ सके. ऐसे ही पांच साल गुजर रहे. साल 2020 आया और साथ में लगाया कोरोना जैसे महामारी. 25 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन हो गया, यानी अरुण की इनकम का एकमात्र सहरा का ठेला बंद हो गया. ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था. अब पढ़िए अरुण की कहानी उन्हीं की जबानी. 

ये भी पढ़ें- PM SVANidhi Yojana: पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे, जानिए क्या है ये योजना और अप्लाई करते समय किन बातों का रखें ध्यान

लॉकडाउन के बाद खराब थे हालात 

NDTV से बात करते हुए अरुण ने बताया- लॉकडाउन हटने के बाद मैंने चाय का ठेला फिर से शुरू किया, लेकिन आर्थिक स्थिति पहले से और ज्यादा खराब थी. लॉकडाउन की पाबंदी ने बहुत बड़ा झटका दिया था. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की. पता चला कि इस योजना के लिए रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को लोन मिल रहा है. मैं पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसे में इसे समझना मेरे लिए मुश्किल था. 
अरुण साहू को मिला पीएम स्वनिधि योजना का प्रमाण पत्र.

अरुण साहू को मिला पीएम स्वनिधि योजना का प्रमाण पत्र.

ये भी पढ़ें-  PM SVANidhi scheme: बिना गारंटी सरकार दे रही है ₹90,000 तक का लोन! 'Credit Card' का भी तोहफा,कैसे उठाएं फायदा?

कैसे मिला पीएम स्वनिधि योजना लाभ?

अरुण कहते हैं- मैं लोन लेने की कवायद में जुटा था, 2021 में गाजियाबाद नगर निगम की टीम खुद मेरे चाय के ठेले पर आई और प्रधानमंत्री स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना का लाभ लेने को कहा. मैंने तुरंत हां कर दी, करीब एक महीने बाद मेरी कार्ड बन गया. साथ ही प्रधानमंत्री का एक पत्र भी मिला. योजना के तहत पहली बार में मुझे 10 हजार रुपये लोन मिला, जिससे मैंने दुकान के लिए कुछ सामान खरीदा. यह लोन चुकाने के बाद 20 हजार रुपये मिले जिससे मैंने एक दुकान बनवाई. इसी तरह फिर 50 हजार और 1 लाख रुपये का लोन लेकर अपनी दुकान को बढ़ाया. इससे मेरी इनकम भी बढ़ने लगी. 

कैसे सहारा बनी PM SVANidhi योजना? 

अरुण साहू कहते हैं मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे. इसी चाय की दुकान की इनकम से मैंने दो बेटियों और एक बेटे की शादी की है. जो कुछ कमी रही वो बेटों ने पूरी कर दी. अब मैं इसी दुकान से अपने परिवार का खर्च चला रहा हूं और उनके छोटे-छोटे सपने पूरे कर रहा हूं. साफ शब्दों में कहूं तो PM SVANidhi योजना मेरे लिए ऐसे समय में सहारा बनी, जब मैं बहुत मुश्किल में था. 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया पत्र.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया पत्र.

PM SVANidhi योजना का लाभ अब तक कितने लोगों को मिला? 

इस योजना को 6 साल पूरे हो गए हैं, अब तक योजना के तहत 1.16 करोड़ से अधिक लोगों के आवेदन मंजूर किए गए हैं. जिनमें से 1.14 करोड़ लोगों के खाते में पैसा भेजा जा चुका है. अब तक 18,222 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है. 61 लाख से अधिक लोगों ने लिया हुआ लोन चुका दिया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM SVAnidhi Yojana, Success Story, PM SVANidhi Yojana Benefits, Ghaziabad News, UP News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com