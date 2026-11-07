अब देशभर में सड़क दुर्घटना के घायलों का होगा मुफ्त इलाज, जानें PM RAHAT योजना का लाभ लेने की पूरी प्रक्रिया

PM RAHAT Scheme : सड़क दुर्घटना के बाद आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में जमा किए जाने वाले पैसों की चिंता अब खत्म हो जाएगी. दरअसल, केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल भर्ती व इलाज योजना यानी PM RAHAT की शुरुआत की है. इस राष्ट्रीय योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 7 दिनों तक या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस और मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा.

भारत सरकार की ओर से देशभर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने और पीड़ितों को समय पर जीवन रक्षक मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी पहल की गई है. केंद्र सरकार की PM राहत योजना (PM RAHAT Scheme) की वजह से अब किसी भी सड़क दुर्घटना पीड़ित को पैसे की कमी की वजह से इलाज से वंचित नहीं होना पड़ेगा. दरअसल,

Road Accident Victims' Hospitalisation & Assured Treatment Scheme नाम से शुरू की गई इस योजना का मूल मंत्र है कि किसी भी नागरिक की जान केवल इसलिए न जाए, क्योंकि दुर्घटना के वक्त उसके या उसके परिजनों के पास तत्काल भुगतान के लिए पैसे नहीं थे.

पीएम राहत योजना के मुख्य लाभ

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक गाइडलाइन और पोस्टर के मुताबिक, इस राष्ट्रीय योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में एडवांस पेमेंट नहीं करना होगा. दुर्घटना के दिन से अधिकतम 7 दिनों तक या 1.5 लाख रुपये तक के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. यह कैशलेस इलाज की सुविधा इस योजना के तहत चिन्हित सभी सरकारी और निजी हॉस्पिटलों में समान रूप से उपलब्ध होगी.

दुर्घटना होने पर तुरंत क्या करें?

किसी भी सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती गोल्डन आवर जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है. योजना का तुरंत लाभ उठाने के लिए नीचे बताए गए 4 स्टेप प्रक्रिया का पालन करें.

दुर्घटना होने पर बिना किसी देरी के राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल करें.

कॉल मिलते ही आपातकालीन एम्बुलेंस तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचेगी.

पीड़ित को बिना समय गंवाए नजदीकी चिन्हित अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा.

अस्पताल प्रबंधन तुरंत बिना कोई शुल्क मांगे मरीज का इलाज शुरू करेगा.

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सड़क दुर्घटना के बाद हर एक मिनट बेहद कीमती होता है. अक्सर लोग पुलिस या अस्पताल के कागजी झंझटों और पैसों के डर से घायलों की मदद करने में हिचकिचाते हैं. सरकार की इस पहल से वित्तीय बाधा खत्म हो गई है. इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सके.

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