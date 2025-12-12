PM Kisan 22nd Installment: किसानों के खाते में कब आएंगे 22वीं किस्त के 2000 रुपये? जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana 22th Installment) की 22वीं किस्त को लेकर फिर से हलचल तेज हो गई है. ऐसा माना जा रहा है कि नए साल में देश भर के किसानों को सरकार बड़ी खुशखबरी देने वाली है. पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana)की पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे. अब सभी किसानों की नजर 22वीं किस्त पर है. किसान बेसब्री से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त (PM-Kisan Samman Nidhi Next Installment) का इंतजार कर रहे हैं.

कई किसानों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि पीएम किसान की अगली किस्त(PM Kisan Next Installment) का पैसा कब आएगा, यहां हम आपको इससे जुड़ी ताजा अपडेट(PM Kisan 22nd Installment Latest Update) देने जा रहे हैं.

पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana-PMKSNY) की अगली किस्त यानी 22वीं जारी करने को लेकर वैसे तो अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार नए साल 2026 की शुरुआत 22वीं किस्त जारी कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये किसानों के लिए बड़ी राहत होगी.

किसानों को खाते में कब आएंगे 2000 रुपये?

कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम किसान योजना (PM Kisan 22th Installment 2025) की 22वीं किस्त का ऐलान फरवरी महीने के अंत तक हो सकती है. हालांकि, डेट अभी कंफर्म नहीं है. जब तक ऑफिशियल डेट नहीं आ जाती किसानों को किस्त से जुड़े सभी जरूरी काम पूरी कर लेनी चाहिए.

22वीं किस्त का पैसा पाने के लिए अभी कर लें ये जरूरी काम

अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में किसान सम्मान निधि की 22 वीं (PM Kisan Yojana 22th Installment Date) के 2000 रुपये समय पर आ जाए, तो आपको ये काम तुरंत पूरी कर लेनी चाहिए. सरकार ने साफ शब्दों में कई बार ये कहा है कि बिना eKYC और सही बैंक डिटेल्स के किस्त नहीं मिलेगी. अगर आपने अभी तक ये जरूरी अपडेट नहीं किए हैं, तो अभी कर लें.

e-KYC जरूर पूरी करें . अगर e-KYC अपडेट नहीं हो पाता है तो इस कारण आपकी अगली किस्त रुक सकती है.

बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करा लें. अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पैसा नहीं आएगा.

DBT (Direct Benefit Transfer) ऑप्शन चालू करा लें जिससे किसान योजना का पैसा सीधे आपके खाते में आ सके.

बैंक डिटेल्स अपडेट होना जरूरी है. IFSC कोड, अकाउंट नंबर या नाम में कोई गड़बड़ी न हो इसे एक बार चेक कर लें.

बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम जरूर देख लें. लिस्ट में नाम चेक करना जरूरी है, नहीं तो किस्त नहीं मिलेगी.

PM Kisan e-KYC कैसे करें?

इस योजना के तहत e-KYC आप ऑनलाइन वेबसाइट पर आधार OTP या ऑफलाइन CSC सेंटर सेंटर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए करा सकते हैं.

वेबसाइट पर जाकर ‘e-KYC' ऑप्शन चुनें.

अपना आधार नंबर दर्ज करें.

OTP डालें और वेरिफिकेशन पूरा करें.

अगर मोबाइल से e-KYC नहीं हो रही है, तो नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर फिंगरप्रिंट से e-KYC करवा सकते हैं.

अब फार्मर रजिस्ट्री भी जरूरी

किसान निधि का फायदा लेने के लिए अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि ‘फार्मर रजिस्ट्री' (PM Kisan Yojana Farmer Registry) भी जरूरी कर दी गई है. इसके लिए किसान अपने राज्य के पोर्टल या CSC सेंटर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

अब किसान खुद अपडेट कर सकते हैं जरूरी डिटेल्स

सरकार ने अब किसानों को यह सुविधा दी है कि वे अपना पता, नाम, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स खुद वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.

इसके लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं

‘Farmer Corner' में जाकर ‘Updation of Self Registered Farmer' पर क्लिक करें

आधार नंबर दर्ज करें और जानकारी अपडेट करें

क्या आप किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं?

अगर आपके पास खेती की जमीन है और आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो आप इस किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के लिए पात्र हैं. लेकिन जिनके पास संस्थागत जमीन है, या जो सरकारी पद पर हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

अगर आपने अपनी सभी जानकारी अपडेट कर ली है, तो पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त (PM kisan ki 22 kist) जारी होने के बाद 2000 रुपये आपके खाते में पहुंच जाएंगे. प्रधानमंत्री खुद 2000 रुपये की 22वीं किस्त (PM Kisan 22th Instalment) का ऐलान करेंगे, जो सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी.इससे पहले अपना नाम, eKYC और बैंक डिटेल्स अभी चेक करें, ताकि कोई गड़बड़ी न हो और आप योजना का पूरा फायदा ले सकें.