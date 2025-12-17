PM Kisan Yojana 2025: बिना Farmer ID किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये? जानें ये क्यों है जरूरी और क्या हैं इसके फायदे

PM Kisan Update: अगर आप पीएम किसान योजना की अगली किस्त (PM Kisan next installment) का लाभ लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये मिलते हैं, जो तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं. अब तक पीएम किसान योजना की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और देश के 9 करोड़ से अधिक किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच फार्मर आईडी को लेकर किसानों के मन में कई सवाल सामने आ रहे हैं.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिना Farmer ID के 2000 रुपये खाते में आएंगे या नहीं. हालांकि, इस पर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है, जो किसनों के लिए राहत भरी खबर है.

किन किसानों के लिए Farmer ID जरूरी है?

हाल में राज्यसभा में इस सवाल का जवाब देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने साफ किया कि पीएम किसान योजना में Farmer ID सभी किसानों के लिए अभी जरूरी नहीं की गई है. जिन 14 राज्यों में Farmer ID का काम शुरू हो चुका है, वहां नए रजिस्ट्रेशन के लिए Farmer ID जरूरी है. लेकिन जिन राज्यों में यह व्यवस्था अभी लागू नहीं हुई है, वहां किसान बिना Farmer ID के भी योजना में बने रह सकते हैं. यानी पुराने लाभार्थियों को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है.

ऐसे में जो किसान अब नए सिरे से पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उन्हें अपने राज्य के नियम जरूर जांच लेने चाहिए. कुछ राज्यों में Farmer ID के बिना नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है. इसलिए आवेदन से पहले यह देखना जरूरी है कि आपके राज्य में Farmer ID जरूरी है या नहीं.

Farmer ID क्यों बनवाई जा रही है?

सरकार फार्मर आईडी के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का पैसा सही और असली किसानों तक पहुंचे. Farmer ID से जमीन का रिकॉर्ड, आधार और बैंक खाते की जानकारी एक जगह जुड़ जाती है. इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाने में मदद मिलती है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है. आगे चलकर यही Farmer ID दूसरी सरकारी योजनाओं में भी काम आएगी.

Farmer ID न होने पर क्या 2000 रुपये की किस्त रुक जाएगी?

जहां Farmer ID लागू हो चुकी है, वहां बिना Farmer ID के अगली किस्त अटक सकती है. सिस्टम ऐसे किसानों को जांच के दायरे में डाल सकता है और 2000 रुपये की किस्त रुक सकती है. इसलिए जिन राज्यों में Farmer ID जरूरी हो गई है, वहां समय रहते रजिस्ट्रेशन कराना समझदारी होगी.

Farmer ID के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

फार्मर आईडी के लिए वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके नाम पर खेती की जमीन है. छोटे और सीमांत किसान भी इसके लिए पात्र हैं. इसके लिए जमीन का रिकॉर्ड सही होना चाहिए और आधार मोबाइल नंबर से जुड़ा होना जरूरी है. जो किसान पहले से पीएम किसान योजना में हैं, उन्हें भी Farmer ID बनवाने की सलाह दी जा रही है ताकि आगे कोई दिक्कत न हो.

Farmer ID के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

Farmer ID बनवाने के लिए आधार कार्ड, जमीन से जुड़े कागज, बैंक खाते की जानकारी और चालू मोबाइल नंबर जरूरी होता है. कुछ राज्यों में निवास प्रमाण या जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है. सभी कागज साफ और सही होने चाहिए ताकि आवेदन अटके नहीं.

Farmer ID बनवाने का आसान तरीका

ज्यादातर राज्यों में फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन (Farmer ID online Registration) किया जा रहा है. किसान अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहां अपनी जानकारी, जमीन से जुड़ी डिटेल्स और बैंक डिटेल भरनी होती है. आधार से ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन होता है. वेरिफिकेशन होने के बाद Farmer ID बन जाती है, जिसे संभालकर रखना जरूरी है.

Farmer ID से किसानों को क्या फायदा होगा

फार्मर आईडी से पीएम किसान की 2000 रुपये की किस्त समय पर मिलती रहेगी. इसके अलावा फसल बीमा, सब्सिडी और दूसरी सरकारी योजनाओं में बार बार कागज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक ही आईडी से कई फायदे मिलेंगे और पैसा बिना देरी सीधे खाते में पहुंचेगा.

अगर आपके राज्य में Farmer ID की शुरुआत हो चुकी है, तो देर न करें और जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें. इससे आपकी अगली किस्त आती रहेगी और भविष्य में किसी योजना का लाभ लेने में परेशानी नहीं होगी. सरकार का साफ कहना है कि नियम धीरे-धीरे सभी राज्यों में लागू होंगे, इसलिए समय रहते तैयारी करना ही बेहतर है.