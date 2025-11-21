विज्ञापन
विशेष लिंक

PM Kisan 21st Installment: इन किसानों से सरकार ले सकती है 21वीं किस्त का पैसा? जानें सरेंडर करने का आसान तरीका

PM Kisan 21st Installment Status: अगर कोई किसान पात्र नहीं है और उसने गलत तरीके से किसान सम्मान निधि योजना के पैसे ले लिए हैं, तो उसे खुद सरेंडर करना होगा.

Read Time: 3 mins
Share
PM Kisan 21st Installment: इन किसानों से सरकार ले सकती है 21वीं किस्त का पैसा? जानें सरेंडर करने का आसान तरीका
PM Kisan Yojana 21st Installment: अगर आपके खाते में 2000 रुपये अभी भी नहीं आए हैं , तो आप अपनी शिकायत PM Kisan पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं.
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 21th Installment) जारी हो चुकी है, लेकिन कुछ किसानों के खाते में पैसा नहीं आया है . वहीं कुछ किसानों ने गलती से या एलिजिबिलिटी पूरी न होने के बावजूद पैसा ले लिया है. सरकार  इस मामले को संभालने के लिए ऑनलाइन किस्त रिफंड करने की सुविधा दे रही है. इस सुविधा से किसान सीधे PM Kisan पोर्टल पर जाकर अपने खाते में आए अतिरिक्त पैसे आसानी से वापस कर सकते हैं.

किसानों के लिए यह सुविधा इसलिए जरूरी है ताकि फर्जी तरीके से प्राप्त रकम वापस लौटाई जा सके और भविष्य में किसी कानूनी परेशानी से बचा जा सके.

खुद सरेंडर कर दें किस्त के पैसे

अगर कोई किसान पात्र नहीं है और उसने गलती से किसान सम्मान निधि योजना के पैसे ले लिए हैं, तो उसे खुद सरेंडर करना होगा. इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर एक खास टैब है, जिसका नाम है Voluntary Surrender of PM Kisan Benefits है.

जानें सरेंडर करने का आसान तरीका

  • PM Kisan की वेबसाइट पर जाएं और Refund Online पर क्लिक करें
  • अगर पहले पेमंट नहीं हुआ तो “If not paid earlier then select this option to refund the amount online now” चुनें
  • अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें
  • कैप्चा कोड डालकर Get Data पर क्लिक करें, जिससे आपके पुराने पेमेंट का डाटा दिखेगा
  • Refund Payment बॉक्स में ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें
  • Confirm पर क्लिक करें
  • अब पेमेंट पेज पर बैंक चुनें और पैसे वापस करें

कुछ किसानों के खाते में क्यों नहीं आया 21वीं किस्त का पैसा ?

पीएम किसान योजना की 21वीं (PM Kisan Nidhi Yojana 21th Installment)किस्त सभी पात्र किसानों के लिए जारी कर दी गई है, लेकिन कई किसानों को 2000 रुपये नहीं मिले. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं:

  • आपके द्वारा दी गई जानकारी अधूरी रही हो
  • आपके बैंक खाते की eKYC पूरी न हुई हो
  • आपके नाम को PM Kisan Beneficiary List से हटा दिया गया हो
  • परिवार में पति-पत्नी दोनों के खाते में पैसा जा चुका हो
  • परिवार में एक वयस्क और नाबालिग बच्चे के खाते में पैसा जा रहा हो
  • 1 फरवरी 2019 के बाद आपने जमीन खरीदी हो और पुराने रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराए हो

इसलिए अगर आपका पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है.आप घर बैठे ये जान सकते हैं आपके खाते में किसान निधि का पैसा कब आएगा और अभी कहां अटका हुआ है.  यदि आपका पैसा रुका है तो पोर्टल पर अपने स्टेटस को चेक करें .

कैसे चेक करें PM Kisan स्टेटस?

आप अपने खाते की जानकारी https://pmkisan.gov.in/पोर्टल पर जाकर Know Your Status में चेक कर सकते हैं. साथ ही यहाँ Beneficiary List में अपने गांव और जिले की लिस्ट देखकर पता कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं.

अगर पैसा नहीं आया तो शिकायत कैसे करें?

अगर आपके खाते में 2000 रुपये अभी भी नहीं आए हैं और आप सभी पात्रता पूरी करते हैं, तो आप अपनी शिकायत PM Kisan पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं.

  • पोर्टल पर Helpdesk Query Form पर जाएं
  • अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर से लॉगिन करें
  • शिकायत दर्ज कर दें
  • इसके अलावा आप PM Kisan हेल्पलाइन नंबर 155261 पर भी कॉल करके मदद ले सकते हैं.

इस तरह, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गलती से लाभ लेने वाले किसान पैसे आसानी से वापस कर सकें और सही किसानों को उनका हक मिले. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Yojana, PM Kisan 21st Installment Status, PM Kisan 21st Installment
Get App for Better Experience
Install Now