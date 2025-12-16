PM किसान की 22वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट: क्या अब 6,000 की जगह किसानों के खाते में आएंगे 12,000 रुपये?

PM Kisan Scheme Update: पीएम किसान योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के मन में इन दिनों कई सवाल चल रहे हैं. किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की 22वीं किस्त आने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब सालाना मिलने वाली रकम 6,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये हो जाएगी. खबरों में चल रही बातों के बीच सरकार ने संसद में इस पर साफ जवाब दे दिया है. ऐसे में देश के करोड़ों किसानों के लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी न रहे.
क्या 6,000 से बढ़कर 12,000 होगी सालाना रकम?
पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत अभी किसानों को साल में 6,000 रुपये मिलते हैं. यह रकम 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में आती है. दिसंबर 2024 में संसद की एक समिति ने सुझाव दिया था कि इस रकम को बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाए. इसी को लेकर राज्यसभा में सवाल पूछा गया. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने साफ कहा कि फिलहाल सरकार के पास इस रकम को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. यानी अभी पीएम किसान की सालाना रकम 6,000 रुपये ही रहेगी.
क्या किसान योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी जरूरी?
किसानों के लिए दूसरा बड़ा सवाल फार्मर आईडी को लेकर है. सरकार ने बताया कि पीएम किसान योजना में फार्मर आईडी सभी के लिए जरूरी नहीं की गई है. जिन 14 राज्यों में फार्मर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है ,वहां नए रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मर आईडी जरूरी है. लेकिन जिन राज्यों में यह काम अभी शुरू नहीं हुआ है वहां किसान बिना फार्मर आईडी के भी योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यानी पुराने लाभार्थियों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है.
पीएम किसान योजना क्या है और किसे मिलता है फायदा?
पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी. इसका मकसद खेती करने वाले किसानों को आर्थिक मदद देना है. जिन किसानों के पास खेती की जमीन है वे इस योजना के तहत पात्र माने जाते हैं. हालांकि ज्यादा आय वाले कुछ लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया है. पीएम किसान योजना के तहत पैसा किसानों केआधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे DBT के जरिये भेजा जाता है.
देश भर के किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार
अगर आप पीएम किसान योजना का फायदा ले रहे हैं तो अभी सालाना रकम बढ़ने की कोई खबर नहीं है. नए रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों को अपने राज्य के नियम जरूर चेक करने चाहिए. खासकर यह देखना जरूरी है कि फार्मर आईडी जरूरी है या नहीं. किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें ताकि आपकी अगली किस्त बिना किसी रुकावट के खाते में आ सके.
