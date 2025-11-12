क्या नवंबर में किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त की सौगात? आपके खाते में 2000 रुपये आएंगे या नहीं, फटाफट करें चेक

देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है. देश भर के किसान बेसब्री से पीएम किसान की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st installment)का इंतजार कर रहे हैं. हर साल सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत किसानों को कुल 6000 रुपये तीन किस्तों में देती है, यानी हर चार महीने में 2000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं.

पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त में जारी हुई थी, और अब किसान ये जानना चाह रहे हैं कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त (PM Kisan Yojana Next installment) कब जारी होगी. इसके साथ ही कुछ ऐसे भी किसान हैं जो ये पता करना चाहते हैं कि उनके बैंक खाते में अगली किस्त के 2000 रुपये आएंगे या नहीं? तो चलिए फटाफट इन सारे सवालों के जवाब जान लेत हैं...

PM Kisan की 21वीं किस्त कब जारी हो सकती है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 21st installment) जारी कर सकती है. हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है. पीएम किसान योजना की पिछली किस्त 20वीं किस्त (PM Kisan Yojana 20th installment)अगस्त में जारी हुई थी, जिसमें करीब 9.8 करोड़ किसानों को 2000 रुपये की रकम उनके खातों में भेजी गई थी.

अब 4 महीने का अंतराल पूरा होने के बाद, माना जा रहा है कि सरकार नवंबर में एक बार फिर किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर कर सकती है. हालांकि, आधिकारिक ऐलान आने तक किसानों को वेबसाइट पर अपना स्टेटस जरूर चेक करते रहना चाहिए.

कुछ किसानों को पहले ही मिल चुकी है 21वीं किस्त

दिलचस्प बात यह है कि देश के कुछ राज्यों के किसानों के खाते में 21वीं किस्त के 2000 रुपये पहले ही पहुंच चुकी है.रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को सितंबर में ही पैसा भेजा गया था. दरअसल, इन राज्यों में बाढ़ से नुकसान झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए पीएम मोदी ने पहले ही उनके खातों में 21वीं किस्त के ट्रांसफर कर दी थी.

ऐसे करें पता कि आपके खाते में आएंगे 2000 रुपये या नहीं

अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पीएम किसान की अगली किस्त आएगी या नहीं, तो आप घर बैठे ही मोबाइल या लैपटॉप से बेनिफिशियरी लिस्ट (PM Kisan Beneficiary List 2025) चेक कर सकते हैं.

सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर आपको “Know Your Status” का ऑप्शन मिलेगा.

यहां क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.

अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो “Know Your Registration Number” पर जाकर उसे दोबारा जान सकते हैं.

इसके बाद कैप्चा भरें और “Get Data” पर क्लिक करें.

कुछ सेकंड में आपकी स्क्रीन पर पूरा पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा

तुरंत करें ये काम वरना अटक जाएगी किस्त

कई बार किस्त अटकने की वजह बैंक KYC अधूरी होना, आधार लिंक न होना, या गलत बैंक डिटेल हो सकती है.इसलिए पहले यह चेक करें कि आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड की जानकारी PM Kisan पोर्टल पर सही और अपडेटेड हो.

किसानों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी

अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर महीने में किसानों को खुशखबरी मिल सकती है .सरकार का मकसद है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे. इसलिए बेहतर है कि आप अभी से अपना पीएम किसान स्टेटस (PM Kisan Yojana 21st Installment Status) और बैंक डिटेल्स चेक कर लें, ताकि जब किस्त आए तो सीधा पैसा आपके खाते में पहुंचे.इसके साथ ही पीएम किसान योजना से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट (PM Kisan 21st Installment Update) पर नजर बनाएं रखें.