PM-Kisan Yojana 21st Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) देशभर के करोड़ों किसानों के लिए एक महत्‍वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसके तहत हर साल किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये की 3 किस्‍तों में कुल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है. बीते 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 21वीं किस्‍त की राशि जारी की.

पीएम मोदी ने देशभर के करीब 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में DBT के जरिए सीधे लगभग 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. हालांकि बहुत से किसानों का कहना है कि उनके खाते में 21वीं किस्‍त की राशि नहीं आई. इनमें वे किसान भी शामिल हैं, जिन्‍हें अपात्र घोषित कर दिया गया है. दरअसल, पीएम-किसान योजना की राशि कई वजहों से अटक सकती है.

कौन-से किसान अपात्र घोषित किए गए?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना की पात्रता की कुछ शर्तें हैं, जिनके नहीं पूरी होने पर किसानों को अपात्र घोषित कर दिया गया है. इसके पीछे कई वजहें भी हैं.

जिन किसानों ने अपने आयु की गलत जानकारी दी होगी, उन्‍हें लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया गया है जिन किसानों ने खसरा/खतौनी में गलत जानकारी दी थी, उन्‍हें भी इस योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है जिन किसानों ने गलत बैंक खाता संख्या और IFSC कोड दर्ज की होगी, उनकी 21वीं किस्‍त की राशि अटक गई होगी कुछ किसानों ने आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती की होगी, तो उन्‍हें भी लाभ नहीं मिलेगा जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं कराया गया है, उन्‍हें भी इस सूची से बाहर कर दिया गया है

लाभार्थी सूची में चेक करें अपना नाम

अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्‍त की राशि नहीं मिली है, उन्‍हें सबसे पहले लाभार्थी स्टेटस और बेनिफिशियरी लिस्‍ट (Beneficiary List) जरुर देख लेना चाहिए. इसके लिए हम स्‍टेप बाय स्‍टेप प्रोसेस बता दे रहे हैं.

सबसे पहले आपको PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट - https://pmkisan.gov.in/ पर जाना है आपके सामने PM Kisan योजना का ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा. यहां आपको होम पेज पर मौजूद 'Know Your Status' पर क्लिक करना होगा. सामने जो पेज खुलेगा, वहां आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, कैप्चा और OTP दर्ज करें.

अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो आप इस पेज पर मौजूद लिंक Know Your Registration Number पर क्लिक करके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की मदद से इसे प्राप्त कर सकते हैं. इस तरह आप अपना लाभार्थी स्‍टेटस देख सकते हैं.

लाभार्थी सूची में ऐसे चेक करें अपना नाम

PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं होमपेज पर 'Farmers Corner' सेक्शन में जाएं यहां 'Beneficiary List' विकल्प पर क्लिक करें अब आपको राज्य (State), जिला (District), तहसील / उप-जिला (Sub-District), ब्लॉक (Block), ग्राम पंचायत (Village) भरना होगा सभी डिटेल दर्ज करने के बाद 'Get Report' बटन पर क्लिक करें अब आपके सामने लाभार्थियों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी

सूची में आप योजना में प‍ंजीकृत सभी किसानों के नाम देख सकते हैं. इसमें लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, गांव का नाम और किस्तों की स्थिति दिखाई देगी. अगर आपका नाम इस लिस्‍ट में नहीं है तो ऊपर हमने जो कारण बताए हैं, उन वजहों से ऐसा हुआ होगा. अगर KYC की कोई दिक्‍कत हो तो आप ऑनलाइन e-KYC पूरा कर सकते हैं.

e-KYC प्रक्रिया का स्‍टेप बाय स्‍टेप प्रोसेस

पीएम किसान योजना के तहत eKYC करने की प्रक्रिया बेहद आसान है.

सबसे पहले, PM Kisan की वेबसाइट पर जाएं

होमपेज पर आपको 'Farmers Corner' सेक्शन दिखाई देगा

यहां आपको 'eKYC' पर क्लिक करना होगा

फिर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है

आधार नंबर भरने के बाद 'Search' पर क्लिक करें

अब आपके मोबाइल पर एक OTP (One Time Password) आएगा

OTP दर्ज करें और 'Submit' पर क्लिक करें

इस तरह आपकी eKYC प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी. सामने एक संदेश दिखेगा- 'eKYC is successfully completed.' समझिए आपका काम हो गया.

एक जरूरी बात और, गर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आपको कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर eKYC पूरी करनी होगी. वहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिये eKYC की जाएगी.