Delhi में आज से फिर बढ़ी फ्री बस यात्रा की तारीख, पीएम के बर्थडे तक महिलाओं के लिए पिंक टिकट सुविधा जारी रहेगी

दिल्ली सरकार प्रदेश की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत की थी. इसके लिए पिंक टिकट महिलाओं को जारी किया गया था. इस सुविधा को 31 अगस्त तक के लिए लागू किया गया था. लेकिन दिल्ली सरकार ने फिर से महिला यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और परिवहन विभाग की बसों में फ्री यात्रा की तारीख बढ़ा दी है. सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक टिकट (DTC Pink Ticket) को 17 सिंतबर तक के लिए लागू कर दिया गया है.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि बसों में उपलब्ध पिंक टिकटों की वैधता बढ़ा दी गई है. पिंक टिकट, जिसकी वैधता 31 अगस्त को समाप्त होने वाली थी, अब प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. पिंक टिकट 17 सितंबर तक उपलब्ध रहेंगे, जिसके बाद पिंक कार्ड का उपयोग किया जाएगा.

मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य

इससे पहले मंत्री ने इस सुविधा को 31 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की थी और महिलाओं से अगले 17 दिनों के भीतर अपना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय साझा गतिशीलता कार्ड) बनवाने का आग्रह किया था. एक अधिकारी ने बताया कि 17 सितंबर से मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य हो जाएगा. दिल्ली सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा करने वाली महिलाओं को कागजी टिकट जारी करने की मौजूदा प्रथा को पूरी तरह से बंद करना है.

सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का उपयोग शुरू करने की योजना बना रही है, क्योंकि यह डिजिटल उपकरण यात्रा रिकॉर्ड दर्ज करेगा और महिलाओं के आधार कार्ड और मोबाइल फोन से जुड़ा होगा.

पिछली बार जब पिंक टिकट की अवधि को बढ़ाया गया था तब मंत्री पंकज कुमार ने कहा था कि त्योहार के समय स्पेशली रक्षाबंधन ऐसा अवसर है जब माता, बहने और बेटियां परिवार से मिलने के लिए यात्रा करती हैं. उनकी सुविधा के लिए दिल्ली सरकार ने मौजूदा व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया जाता है. अब इसे 17 सितंबर तक लागू कर दिया गया है.

परिवहन विभाग करेगी योजना का प्रचार

परिवहन विभाग ने डिपो प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों, कंडक्टरों और प्रवर्तन कर्मचारियों को संशोधित समय सीमा का व्यापक प्रचार करने और महिला यात्रियों को 17 सितंबर से पहले अपने कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने आगे कहा कि डिपो और बसों के अंदर घोषणाओं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अन्य चैनलों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे.

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