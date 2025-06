ईरान-इजराइल तनाव के बीच पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव, कई राज्यों में हुआ महंगा, जानें ताजा रेट

Petrol Diesel Price On June 17 : ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव (Iran Israel Conflict) ने कच्चे तेल की कीमतों (Crude Oil Price) को फिर से हिला दिया है. हाल ही में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट 74 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चला गया है. इस वजह से ग्लोबल मार्केट में हलचल देखने को मिल रही है. इसी बीच भारत में सरकारी ऑयल कंपनियों (OMCs) ने 17 जून, मंगलवार की सुबह पेट्रोल और डीजल के नए दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी किए हैं.

कुछ शहरों में मिली राहत, तो कई जगह बढ़े रेट

आज यानी 17 जून को पेट्रोल (Petrol Rate Today और डीजल के दामों (Diesel Rate Today) में कुछ राज्यों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि कुछ जगहों पर मामूली राहत मिली है. हर दिन की तरह आज भी इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी कंपनियों ने अपने पेट्रोल पंपों पर नए रेट लागू किए हैं.

मेट्रो शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर (Petrol-Diesel Price)

देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है.

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये और डीजल की कीमत 87.67 रुपये प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.50 रुपये और डीजल की कीमत 90.03 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपये और डीजल की कीमत 92.02 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.80 रुपये और डीजल की कीमत 92.39 रुपये प्रति लीटर है.

इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा

कई राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है.

बिहार में पेट्रोल (Petrol Price in Bihar Today) बढ़कर 106.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Bihar) बढ़कर 93.20 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

यूपी में पेट्रोल (Petrol Price in UP Today) बढ़कर 95.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in UP) बढ़कर 88.40 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

आंध्रप्रदेश में पेट्रोल के दाम (Petrol Price Today) बढ़कर 109.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल बढ़कर 97.74 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

इसके अलावा छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल, मध्यप्रदेश, मेघालय, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है.

इन राज्यों को मिली राहत

वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है.गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडु में आज के रेट्स में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

घर बैठे SMS से जानें अपने शहर का रेट

अगर आप अपने शहर में आज के पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol and Diesel Rate Today in India) जानना चाहते हैं तो SMS के जरिए ये जानकारी मिल सकती है:

इंडियन ऑयल: RSP <स्पेस> शहर का कोड लिखकर 9224992249 पर भेजें

बीपीसीएल ग्राहक: RSP <स्पेस> शहर का कोड 9223112222 पर भेजें

एचपीसीएल ग्राहक: HPPrice <स्पेस> शहर का कोड 9222201122 पर भेजें

हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट होते हैं दाम

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं. ये रेट्स इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट, केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स, रिफाइनिंग खर्च और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखकर तय होते हैं.