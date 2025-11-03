आज 3 नवंबर को बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम, टंकी फुल कराने से पहले जान लें आपके शहर का ताजा रेट

Petrol and Diesel Price Today : देश भर में आज यानी 3 नवंबर को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. अगर आप आज गाड़ी में तेल भरवाने जा रहे हैं, तो पेट्रोल पंप पहुंचने से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक कर लें. क्योंकि पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol and Diesel Rate Today in India) रोज सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं और इनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है.

अगर आप बिना रेट देखे पेट्रोल पंप चले जाते हैं, तो आपको थोड़ा झटका लग सकता है. ऐसे में टंकी फुल करवाने से पहले जान लें कि आपके शहर में आज पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) किस रेट पर मिल रहा है.

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज के रेट

सरकारी तेल कंपनियों ने चारों मेट्रो शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है.

दिल्ली में आज पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

चेन्नई में आज पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 100.90 रुपये और डीजल 10 पैसे बढ़कर 92.39 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

हालांकि, देश के बाकी शहरों में रेट में हल्का बदलाव देखा गया है. अगर आप किसी दूसरे शहर जा रहे हैं या वहीं रहते हैं, तो टंकी फुल करवाने से पहले एक बार अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर देख लें.

हर दिन क्यों बदलते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम?

पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना बदलती हैं क्योंकि ये सिर्फ तेल कंपनियों के फैसले पर निर्भर नहीं करतीं. इन रेट्स पर कई चीजों का असर पड़ता है, जैसे-

इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें

डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू

केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स

रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट की लागत

डिमांड और सप्लाई का असर

अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता है या रुपया कमजोर पड़ता है, तो पेट्रोल-डीजल के दाम भी बढ़ जाते हैं. वहीं जब ग्लोबल प्राइस घटती है या रुपये की वैल्यू मजबूत होती है, तो रेट में राहत मिल सकती है.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (Oil Marketing Companies) हर दिन सुबह 6 बजे नए रेट जारी करती हैं, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में आए बदलावों का असर ग्राहकों तक पहुंच सके.

अपने शहर का लेटेस्ट रेट ऐसे चेक करें

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है, तो इसके लिए एक आसान तरीका है SMS से रेट चेक करना.

इंडियन ऑयल (Indian Oil) ग्राहकों को अपने शहर का कोड लिखकर RSP टाइप करना है और इसे 9224992249 पर भेजना है.

बीपीसीएल (BPCL) के ग्राहक RSP लिखकर 9223112222 पर भेज सकते हैं.

एचपीसीएल (HPCL) के ग्राहक HP Price लिखकर 9222201122 पर भेजें, जिससे आपके मोबाइल पर तुरंत लेटेस्ट फ्यूल प्राइस आ जाएगा.

पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बदलते हैं और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है. अगर आप लंबी ड्राइव या ट्रिप पर जा रहे हैं, तो फ्यूल प्राइस चेक करना जरूरी है. इससे आप जान पाएंगे कि कहां सस्ता पेट्रोल - डीजल मिल रहा है और बजट के हिसाब में बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं.