Petrol Diesel Price Today: 5 नवंबर को सुबह-सुबह बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज कहां हुआ महंगा कहां सस्ता

सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर में आज 5 नवंबर को पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव कर दिया है.देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है, जबकि कुछ शहरों में इनकी कीमतें बढ़ गई हैं.आपको बता दें कि देश भर में हर दिन पेट्रोल- डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) के नए रेट जारी किए जाते हैं. ये कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं.

अगर आप गाड़ी की टंकी फुल करवाने जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले आपके लिए यह जान लें कि आज आपके शहर में आज पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) का ताजा भाव क्या है. तो चलिए जानते हैं आज के नए रेट्स...

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल का दाम (Petrol-Diesel Price Today)

सरकारी तेल कंपनियों ने देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है.

दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है.

मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये प्रति लीटर है.

वहीं, चेन्नई में पेट्रोल 11 पैसे घटकर 100.80 रुपये और डीजल 10 पैसे घटकर 92.39 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि देश के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों (Petrol and Diesel Rate Today) में आज उतार-चढ़ाव हुआ है.

बिहार सहित इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा (Petrol-Diesel Rate Today)

राज्य स्तर पर बात करें तो आज बिहार में पेट्रोल (Petrol Price in Bihar Today) 15 पैसे बढ़कर 105.73 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Bihar) 20 पैसे बढ़कर 91.96 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

इसके अलावा आंध्रप्रदेश, असम, हरियाणा , हिमाचल, जम्मू-कश्मीर,मणिपुर , मेघालय और उत्ताखंड में भी पेट्रोल-डीदल के रेट आज बढ़ गए हैं.

इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता

झारखंड में पेट्रोल 32 पैसे घटकर 97.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 32 पैसे घटकर 92.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.इसके अलावा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा,राजस्थान और तमिलनाडु में भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती की गई हैं.

पेट्रोल-डीजल की कीमत ऑनलाइन कैसे चेक करें?

अगर आप अपने शहर में पेट्रोल या डीजल की आज की कीमत जानना चाहते हैं, तो इसके कई आसान तरीके हैं. आप सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल (Indian Oil), भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट रेट देख सकते हैं.