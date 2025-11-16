विज्ञापन
CNG Price Hike: सुबह-सुबह CNG के बढ़ गए दाम, नई दरें आज ही से लागू, जानिए आपके शहर में कितना हो गया महंगा

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने आधी रात कीमतों में बढ़ोतरी (CNG Price Hike) की घोषणा की. इस संबंध में कंपनी ने एक एक्‍स पोस्‍ट में जानकारी दी.

CNG Price Hike in NCR: पेट्रोल-‍डीजल की कीमतें तो पिछले कई दिनों से स्थिर हैं, लेकिन CNG की कीमतें बढ़ गई हैं. ये कीमतें 16 नवंबर, रविवार की सुबह 6 बजे से ही लागू हो गई हैं. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने कुछ शहरों में सीएनजी के दाम बढ़ाए हैं. अलग-अलग शहरों में सीएनजी के दाम में 1 रुपये/किलो की बढ़ोतरी की गई है. यानी अगर आपकी कार भी सीएनजी वाली है तो आज से सफर करना थोड़ा महंगा साबित हो सकता है. वहीं बड़े पैमाने पर इसका असर ऑटोचालकों (Auto Drivers) पर पड़ेगा. 

किस शहर में अब कितने हो गए दाम?

IGL के मुताबिक, नोएडा और ग्रेटर नोएडा(GA) में सीएनजी की कीमतें 84.70 रुपये/किलो से बढ़ाकर 85.70 रुपये/किलो कर दी गई है. कानपुर(GA) में सीएनजी के दाम 87.92 रुपये से बढ़ाकर 88.92 रुपये कर दिए गए हैं. वहीं हापुड़ को छोड़कर, गाजियाबाद (GA) में सीएनजी अब  84.70 रुपये/किलो की बजाय 85.70 रुपये/किलो के भाव से मिलेगा. 

कीमतों में बढ़ोतरी से प्रभावित क्षेत्रों के यात्री और फ्लीट ऑपरेटरर्स पर मामूली असर पड़ेगा, जिससे दैनिक यात्रा खर्च में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है.  

क्‍यों बढ़ाए गए दाम? 

IGL ने बताया है कि कीमतों में ये संशोधन इनपुट लागत (Input Cost) में उतार-चढ़ाव के बीच परिचालन स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए हैं. IGL नैचुरल गैस की खरीद लागत और सरकारी नीतियों में बदलाव के अनुरूप समय-समय पर CNG कीमतों की समीक्षा करती है. फिलहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर के अलावा अन्‍य किसी इलाके में सीएनजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. बता दें कि IGL दिल्‍ली-एनसीआर और आसपास के रीजन में 70 लाख से ज्‍यादा वाहनों को CNG आपूर्ति करती है. 

