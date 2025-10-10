विज्ञापन
Petrol Diesel Price: तेल कंपनियों ने आज बदल दिए पेट्रोल-डीजल के दाम, टंकी फुल करवाने से पहले जानें ताजा रेट

Petrol Diesel Price On 10 October 20 : हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया जाता है. इसमें कई फैक्टर शामिल होते हैं जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतें, रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड और सप्लाई की स्थिति आदि.

Petrol And Diesel Rate In India Today: सरकारी तेल कंपनियों ने आज देश के प्रमुख शहरों में  पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.
नई दिल्ली:

Petrol And Diesel Prices In India: तेल कंपनियों ने देश भर में आज 10 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव किया है. इसके बाद देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है, जबकि कुछ शहरों में इनकी कीमतें बढ़ गई हैं.आपको बता दें कि देश भर में हर दिन पेट्रोल और डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) के नए रेट जारी किए जाते हैं. ये कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं.

अगर आप अपनी गाड़ी की टंकी भरवाने जा रहे हैं, तो पहले यह चेक कर लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या हैं. आइए जानते हैं आज के रेट्स...

देश के प्रमुख शहरों में  पेट्रोल-डीजल का भाव

सरकारी तेल कंपनियों ने आज देश के प्रमुख शहरों में  पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, चेन्नई में पेट्रोल  100.90 रुपये और डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

शहरों के नामपेट्रोल की कीमत प्रति लीटरडीजल की कीमत प्रति लीटर
दिल्ली94.7787.67
मुंबई103.5090.03
कोलकाता105.4191.02
चेन्नई100.9092.49


हर दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव की वजह

हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव  किया जाता है. इसमें कई फैक्टर शामिल होते हैं जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतें, रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड और सप्लाई की स्थिति आदि.

इसके अलावा, केंद्रीय सरकार की ओर से लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty), राज्य सरकार का वैट (VAT) जो हर राज्य में अलग होता है  और पेट्रोल पंप डीलरों का कमीशन भी जोड़ा जाता है. इन सभी को मिलाकर पेट्रोल और डीज़ल का रिटेल प्राइस तय होता है. कुल मिलाकर, पेट्रोल-डीजल के खुदरा मूल्य का करीब 57 फीसदी हिस्सा टैक्स, ड्यूटी, सेस और डीलर मार्जिन में चला जाता है. यही वजह है कि इनमें भी बदलाव होने पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज़ाना ऊपर-नीचे होती रहती हैं.

पेट्रोल-डीजल की कीमत कैसे चेक करें?

पेट्रोल और डीजल की कीमतें चेक करने के लिए आप अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप सरकारी तेल कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट्स जैसे Indian Oil, Bharat Petroleum, और Hindustan Petroleum पर जाकर कीमतें देख सकते हैं. इसके अलावा, इन कंपनियों के मोबाइल ऐप्स भी उपलब्ध हैं, जिनसे आप अपने शहर और राज्य की ताजातरीन कीमतें जान सकते हैं. SMS सेवा का भी विकल्प है, जहां आप पेट्रोल पंप के पिन कोड के साथ SMS भेजकर कीमतें प्राप्त कर सकते हैं. NDTV की वेबसाइट्स और ऐप्स पर भी रोजाना पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट होते रहते हैं.

