Petrol Diesel Price: सुबह-सुबह बदले पेट्रोल-डीजल के रेट, टंकी भरवाने से पहले जानें आपके शहर की ताजा कीमतें

अगर आप आज अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का भाव (Petrol and Diesel Rate Today) क्या है. देश में हर दिन सुबह 6 बजे तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी करती हैं. आज 21 अक्टूबर को कई शहरों में कीमतों में बदलाव हुआ है .कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है तो कहीं थोड़ा महंगा.

तेल की कीमतें हर दिन क्यों बदलती हैं, यह जानना भी उतना ही जरूरी है जितना खुद रेट जानना. तो आइए एक नजर डालते हैं आज के ताजा पेट्रोल और डीजल के दाम और साथ ही समझते हैं कि इन उतार-चढ़ाव की वजह क्या है.

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें (Petrol-Diesel Price Today)



शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) दिल्ली ₹94.77 ₹87.67 मुंबई ₹103.50 ₹90.03 कोलकाता ₹105.41 ₹91.02 चेन्नई ₹100.91 ₹92.49

आज के दिन देश के बड़े शहरों में खास बदलाव नहीं है, लेकिन अगर आप किसी अन्य शहर में हैं तो एक बार चेक जरूर करें कि आपकी गाड़ी में तेल भरवाना आज कितना पड़ेगा.

पेट्रोल-डीजल की कीमतें कैसे तय होती हैं?

हर दिन पेट्रोल और डीजल के रेट बदलने के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारण होते हैं. जैसे:

कच्चे तेल (Crude Oil) की अंतरराष्ट्रीय कीमतें

रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट

ग्लोबल डिमांड और सप्लाई

केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी

राज्य सरकार का वैट

पेट्रोल पंप डीलरों का मार्जिन

इन सभी फैक्टर्स को जोड़कर हर शहर और राज्य के हिसाब से रिटेल प्राइस तय किया जाता है.

अपने शहर में पेट्रोल-डीजल की कीमत कैसे चेक करें?

आप नीचे दिए गए तरीकों से अपने शहर की ताजा कीमतें जान सकते हैं:

Oil कंपनियों की वेबसाइट्स

Indian Oil, Bharat Petroleum,Hindustan Petroleum की वेबसाइट्स पर हर दिन पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें अपडेट होती हैं.

SMS के जरिए

IOCL ग्राहक: RSP <पेट्रोल पंप कोड> लिखें और 9224992249 पर भेजें

BPCL ग्राहक: RSP <पेट्रोल पंप कोड> लिखें और 9223112222 पर भेजें

HPCL ग्राहक: HPPRICE <पेट्रोल पंप कोड> लिखें और 9222201122 पर भेजें

Mobile Apps: IndianOil ONE, BPCL SmartDrive, HPCL My HPCL के अलावा NDTV, के वेबसाइट्स और ऐप्स पर भी रोजाना कीमतों का अपडेट मिलता है.



