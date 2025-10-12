यूं तो आज रविवार यानी छुट्टी का दिन है और ज्‍यादातर लोगों को दफ्तर जाने की जल्‍दी नहीं है, लेकिन और भी तो कई जरूरी काम हैं. घर से निकलना तो होगा. दूर भी जाना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपको नोएडा की ओर जाना है या वहां से निकलना है तो आपके लिए एक महत्‍वपूर्ण जानकारी है. दरअसल, नोएडा सेक्टर-122 में रहने वालों या फिर उधर से आने-जाने वालों को को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि रविवार सुबह से शाम तक इस इलाके में ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. प्राधिकरण की ओर से एफएनजी रोड पर क्षतिग्रस्त एसटीपी लाइन (600 मिमी राइजिंग मेन लाइन) की मरम्मत का काम कराया जा रहा है, जो कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा. इस दौरान करीब आठ घंटे तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा.

ये पाइपलाइन सेक्टर-122 के एसटीपी प्लांट से सेक्टर-123 एसटीपी तक जाती है. स्‍थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से इस लाइन में लीकेज और तकनीकी खराबी की शिकायत मिल रही थी. इसलिए अब इसकी पूरी मरम्मत की जा रही है ताकि बारिश या सीवर ओवरफ्लो की स्थिति में दिक्कत न हो.

ट्रैफिक डायवर्जन: किस होकर जाना सही रहेगा?

नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से बताया गया है कि मरम्मत कार्य के दौरान फेस-2 या सोरखा से पर्थला गोलचक्कर की ओर जाने वाले वाहनों को सोरखा कट (नव निर्मित यू-टर्न) से डायवर्ट किया जाएगा. इन वाहनों को सर्विस लेन के रास्ते आगे भेजा जाएगा ताकि मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति न बने.

प्रशासन ने बताया कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. ऐसे वाहनों को बिना किसी रुकावट के गुजरने दिया जाएगा.

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से एफएनजी रोड का उपयोग न करें और वैकल्पिक मार्गों का चयन करें. काम के दौरान कुछ इलाकों में ट्रैफिक की गति धीमी रहने की संभावना है. इसलिए वाहन चालक थोड़ा समय लेकर घर से निकलें और गूगल मैप्स या ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखें.

इस नंबर पर कर सकते हैं संपर्क

अगर किसी को ट्रैफिक से संबंधित परेशानी होती है, तो वह हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं. प्राधिकरण ने उम्मीद जताई है कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद सेक्टर-122 और 123 के बीच जल निकासी और सीवर लाइन की स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, समय-समय पर इस तरह की ट्रैफिक एडवायजरी जारी की जाती है, ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके.