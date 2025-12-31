नोएडा में नए साल के सेलिब्रेशन से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, जानें कहां-कहां पाबंदी



नए साल पर अगर आप नोएडा में जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी भी जान लीजिए. क्योंकि पुलिस नए साल के जश्न को लेकर कई सख्ती करने वाली है. कई जगह बैरिकेड लगाए गए हैं. नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी के लिए एक वयापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

पूरा देश 2026 के स्वागत के लिए तैयार है और अगर आप दोस्तों और परिवार संग नए साल को सेलिब्रेट करने और पार्टी के लिए नोएडा में कही जाने की सोच रहे है तो घर से निकलने से पहले नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को जरूर पढ़ ले नही तो रंग में भंग पड़ सकता है.



इन सेक्टरों और इलाकों के लिए जारी की गई है ट्रैफिक एडवाइजरी!

सैक्टर 18

1- समय दोपहर 2:00 बजे से रात्रि कार्यक्रम समाप्ति तक सैक्टर-18 में डायवर्जन लागू किया जायेगा.

2- नववर्ष के उपलक्ष्य में सैक्टर 18 मार्किट में आने वाले वाहन चालक अपना वाहन सैक्टर-18 मल्टीलेवल पार्किंग में पार्क कर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.

सैक्टर 18 मल्टीलेवल पार्किंग में जाने हेतु मार्ग का विवरण

3- अट्टापीर चौक से होकर आने वाले वाहन एचडीएफसी बैंक कट से मल्टीलेवल पार्किंग में जा सकेंगे.

4- रेडिसन तिराहा से मल्टीलेवल पार्किंग की ओर वाहन जा सकेंगे, वाहन चालक मल्टीलेवल पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर गन्तव्य को जा सकेंगे.

सैक्टर 18 मल्टीलेवल पार्किंग से बाहर जाने हेतु मार्ग का विवरण

5- मेट्रो स्टेशन सैक्टर-18 के नीचे बना कट सैक्टर-18 से निकलने वाले वाहनों के लिए खुला रहेगा.

6- सैक्टर-18 मोजेक होटल के पास बने दोनों कट सैक्टर-18 से निकलने वाले वाहनो के लिए खुले रहेंगे.

7- सैक्टर-18 बिजलीघर तिराहा सैक्टर-18 से बाहर निकलने वाले वाहनों हेतु खुला रहेगा.

सैक्टर 18 मार्किट में जाने हेतु निम्न कटों से वाहनों का प्रवेश प्रतिबिन्धत रहेगा.

8- गुरुद्वारा सैक्टर-18 के आगे एफओबी से पहले और बाद में सैक्टर 18 में जाने वाले दोनों कटों को प्रवेश हेतु बन्द किया जायेगा.

9- मेट्रों सैक्टर-18 के नीचे से सैक्टर-18 मर्किट की ओर जाने वाले मार्ग को प्रवेश हेतु बन्द किया जायेगा.

10- सैक्टर-18 मोजेक होटल के पास बने दोनों कटों को सैक्टर 18 मर्किट में प्रवेश हेतु बन्द रखा जायेगा.

11- सोमदत्त टावर से टॉयस ख्जाना चौराहा निकट हल्दीराम चौराहे से चाईना कट की ओर कोई वाहन नही जाने दिया जायेगा.

12- सैक्टर-18 बिजलीघर तिराहा से सैक्टर-18 की ओर कोई वाहन नहीं जाने दिया जायेगा.

13- आवश्यकता पड़ने पर सैक्टर-17,18 नलकूप तिराहा से नर्सरी तिराहा की ओर जाने वाले वाहनो का प्रवेश बन्द किया जायेगा.

14- नर्सरी तिराहा से अट्टा चौक मेट्रो स्टेशन सैक्टर-18 की ओर व मेट्रो स्टेशन सै0-18 से अट्टापीर की ओर जाने वाले मार्ग को नो पार्किंग क्षेत्र बनाया गया है, नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खडा करने पर ई-चालान / प्रवर्तन / टाईंग की कार्यवाही की जायेगी.

डीएलएफ मॉल सैक्टर 18

15- वाहन चालक डीएलएफ मॉल के अन्दर बनी पार्किंग में वाहन खड़ा कर जा सकेंगे.

16- डीएलएफ मॉल के सामने सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खडा करने पर ई-चालान/प्रवर्तन / टाईंग की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

जीआईपी /गार्डन गेलरिया

17- सैक्टर 37 की ओर से आकर जीआईपी / गार्डन गलेरिया मॉल के अन्दर बनी पार्किंग में वाहन खडा कर जा सकेंगे.

18- जीआईपी /गार्डन गलेरिया मॉल के सामने नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खडा करने पर ई-चालान/प्रवर्तन / टाईंग की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

लॉजिक्स सिटी सेन्टर

19- वाहन चालक लॉजिक्स मॉल पर निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खडा कर जा सकेंगे.

20- लॉजिक्स मॉल के सामने यातायात की अधिकता होने पर लॉजिक्स तिराहा से सैक्टर 31.25 चौक की ओर यातायात का डायवर्जन किया जायेगा.

21- लॉजिक्स मॉल के सामने नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खडा करने पर ई-चालान/प्रवर्तन / टाईंग की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

स्काई वन और स्टर्लिंग मॉल

22- वाहन चालक निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खडा कर जा सकेंगे.

23- स्काई वन व स्टर्लिंग मॉल के सामने यातायात की अधिकता होने पर हाजीपुर चौक व लोटस ब्लू वर्ड तिराहा से यातायात का डायवर्जन किया जायेगा.

24- स्काई वन व स्टर्लिंग मॉल के सामने नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खडा करने पर ई-चालान/प्रवर्तन / टाईंग की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

गुलशन मॉल सैक्टर 135

25- वाहन चालक गुलशन मॉल सैक्टर 135 में स्थित पार्किंग में वाहन खडा कर जा सकेंगे.

26- एडवान्ट नेविस बिजनेस पार्क के सामने नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खडा करने पर ई-चालान/प्रवर्तन / टाईंग की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

एडवान्ट नेविस बिजनेस पार्क सैक्टर 137

27- वाहन चालक एडवान्ट नेविस बिजनेस पार्क में स्थित पार्किंग में वाहन खडा कर जा सकेंगे.

28- एडवान्ट नेविस बिजनेस पार्क के सामने नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खडा करने पर ई-चालान/प्रवर्तन / टाईंग की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

गौर सिटी

29- वाहन चालक किसान चौक के आस-पास स्थित मॉल के अन्दर पार्किंग में वाहन पार्क कर जा सकेंगे.

30- सार्वजनिक मार्ग पर नो पार्किंग में वाहन खडा पाये जाने पर नियमानुसार प्रवर्तन/सीज/टाईंग की कार्यवाही की जायेगी.

31- नव वर्ष की पूर्व संध्या दिनांक 31.12.2025 एवं नववर्ष दिनांक 01.01.2026 को किसान चौक (गौरसिटी मॉल चौक) पर यातायात की अधिकता होने पर निम्न मार्गों का उपयोग कर गन्तव्य का जा सकेगा.

32- नोएडा से किसान चौक होते हुए गाजियाबाद जाने वाला यातायात मॉडल टाउन या छिजारसी मार्ग का प्रयोग कर गन्तव्य को जा सकेंगे.

33- नोएडा से किसान चौक ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाला यातायात पर्थला गोल चक्कर से दाहिने होकर सोरखा बिसरख हनुमान मंदिर की ओर होते हुए गन्तव्य को जा सकेंगे.

34- तिलपता से किसान चौक की ओर जाने वाला यातायात, डी पार्क चौकी से चौगानपुर गौल चक्कर होते हुए गन्तव्य को जा सकेगा.

35- गाजियाबाद से नोएडा की ओर आने वाला यातायात शाहबेरी और ताज हाईवे की ओर से न होकर छिजारसी या माडल टाउन से० 62 से होकर गन्तव्य को जा सकेगा.

36- ग्रेटर नोएडा से किसान चौक पर्थला की ओर जाने वाला यातायात बिसरख हनुमान मंदिर से बायें होकर सोरख पर्थला होते हुए गन्तव्य तक जा सकेगा.

जगतफार्म

37- जगतफार्म मार्किट में आने वाले वाहन चालक निर्धारित पार्किंग में वाहन खडा कर जा सकेंगे.

38- सार्वजनिक मार्ग पर नो पार्किंग में वाहन खड़ा पाये जाने पर नियमानुसार प्रवर्तन/सीज की कार्यवाही की जायेगी.

ग्राण्ड वेनिस मॉल

39- वाहन चालक ग्राण्ड वेनिस मॉल में स्थित पार्किंग में वाहन खड़ा कर जा सकेंगे.

40- ग्राण्ड वेनिस मॉल के सामने नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खडा करने पर

ई-चालान/प्रवर्तन / टाईंग की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

परीचौक और आस-पास

41- वाहन चालक परीचौक के आस-पास स्थित अंसल / वेनिस मॉल के अन्दर पार्किंग में वाहन पार्क कर जा सकेंगे.

42- सार्वजनिक मार्ग पर नो पार्किंग में वाहन खड़ा पाए जाने पर नियमानुसार प्रवर्तन/सीज की कार्यवाही की जायेगी.

43- अंसल मॉल में आने वाले वाहन चालक सर्विस रोड का प्रयोग कर जा सकेंगे.

44- परीचौक पर यातायात दबाव अधिक होने पर अल्फा गोलचक्कर एवं पी-03 गोलचक्कर से यातायात डायवर्ट किया जायेगा.

45- नववर्ष की पूर्व संध्या पर दिनांक 31.12.2025 को सायं 15:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक सैक्टर 60 से एलिवेटिड मार्ग होकर सैक्टर 18 की ओर आने वाले भारी/ मध्यम / हल्के मॉल वाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबिन्धत रहेगा.

46- बाजारों, मॉल इत्यादि में आने वाले वाहन चालक सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खडा न कर निर्धारित पार्किंग स्थल पर अपने वाहन पार्क करे.

वही यातायात असुविधा उत्पन्न होने पर यातायात हेल्प लाइन नम्बर-9971009001 पर सम्पर्क कर सकते है.

ट्रैफिक पुलिस ने अपील किया है कि असुविधा से बचने हेतु वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करे.