UIDAI जल्द ही नया Aadhaar App करेगा लॉन्च, यूजर्स को बिना इंटरनेट पेपरलेस वेरिफिकेशन की मिलेगी सुविधा

आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जल्द ही एक नया आधार ऐप (New Aadhaar App) लॉन्च करने जा रही है, जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पूरी तरह सुरक्षित और पेपरलेस पहचान सत्यापन की सुविधा देगा. इस ऐप के जरिए आम नागरिकों को अपनी निजी जानकारी पर पूरा नियंत्रण मिलेगा और डेटा लीक या दुरुपयोग का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा.

यूजर को सिर्फ जरूरी डिटेल करने होंगे शेयर

यूआईडीएआई के अधिकारियों ने बताया कि नया ऐप ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन (Aadhaar Verification) की सुविधा के साथ आएगा. इसमें यूजर अपनी मर्जी से पूरी आधार जानकारी या सिर्फ जरूरी डिटेल ही शेयर कर सकेंगे. खास बात यह है कि इंटरनेट न होने की स्थिति में भी चेहरा पहचान (ऑफलाइन फेस वेरिफिकेशन) के जरिए उपस्थिति की पुष्टि की जा सकेगी.

रोजमर्रा के कामों में होगा आसान इस्तेमाल

अधिकारियों के अनुसार इस ऐप का इस्तेमाल होटल चेक-इन, रेजिडेंशियल सोसाइटी में एंट्री, इवेंट में प्रवेश और कई अन्य जगहों पर बिना कागजी आधार कार्ड (Aadhaar Card) दिखाए आसानी से किया जा सकेगा. क्यूआर कोड आधारित सत्यापन से प्रक्रिया और भी तेज व सुरक्षित हो जाएगी.

क्या है इसकी खासियत?

चुनिंदा जानकारी शेयर करने की सुविधा: यूजर पूरा आधार शेयर करें या सिर्फ नाम, फोटो, पता आदि चुनिंदा डिटेल्स, फैसला उनका

पूरी तरह ऑफलाइन सत्यापन: दूर-दराज के इलाकों में भी इंटरनेट की जरूरत नहीं

बायोसिक्योरिटी लॉक: एक क्लिक में बायोमेट्रिक डेटा लॉक/अनलॉक कर सकते हैं

परिवार के 5 सदस्यों का प्रबंधन: एक ही ऐप में पूरे परिवार (अधिकतम 5 सदस्य) के आधार की डिटेल्स मैनेज कर सकेंगे.

आसान अपडेट: मोबाइल नंबर और पता बदलना अब और भी सरल

यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा, “यह ऐप नागरिकों को अपनी पहचान और डेटा पर पूरा अधिकार देगा. इससे न सिर्फ गोपनीयता बढ़ेगी बल्कि पूरे देश में पहचान सत्यापन की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक हो जाएगी.”

नया आधार ऐप कब होगा लॉन्च?

ऐप के लॉन्च की तारीख अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह बहुत जल्द आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा. आधार धारकों के लिए यह ऐप डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित होने वाला है..