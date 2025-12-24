विज्ञापन
विशेष लिंक

आपका Aadhaar Card कोई कर रहा है इस्तेमाल? इस आसान तरीके से जानिए पूरी डिटेल

How to secure Aadhaar: अपनी आधार हिस्ट्री चेक करते हैं और कोई ऐसी एंट्री दिखती है, जिसे आप पहचान नहीं पाते, तो इसे नजरअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में तुरंत UIDAI को इसकी जानकारी देना जरूरी है.

Read Time: 2 mins
Share
आपका Aadhaar Card कोई कर रहा है इस्तेमाल? इस आसान तरीके से जानिए पूरी डिटेल

Aadhaar यानी 12 अंकों वाला वो नंबर जो आजकल हर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होता है. बैंक में काम हो या कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना हो, हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है. सरकार की कई योजनाओं तक पहुंच, आधार की वजह से आसान हो गई है. लेकिन जैसे-जैसे आधार का इस्तेमाल बढ़ा है, वैसे-वैसे इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. साइबर ठग और फ्रॉड करने वाले लोग आधार से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल पैसों की धोखाधड़ी और गैरकानूनी कामों के लिए कर सकते हैं, इसलिए आधार नंबर की सुरक्षा बेहद जरूर है.

Latest and Breaking News on NDTV

Aadhaar का गलत इस्तेमाल
आपने भी कई कामों के लिए Aadhaar Card या उसकी फोटोकॉपी दी होगी, इसलिए हो सकता है कि उसका गलत इस्तेमाल हो रहा हो. इसे चेक करने के लिए UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार धारकों के लिए एक खास ऑनलाइन सुविधा दी है, जिसे 'Authentication History' कहा जाता है. यह सुविधा myAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध है.

कैसे करें Authentication History चेक?
आधार की हिस्ट्री देखने के लिए सबसे पहले आपको UIDAI के ऑफिशियल myAadhaar पोर्टल पर जाएं. वहां आधार नंबर और स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को डालें. इसके बाद “Login With OTP” पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे डालते ही आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा. लॉग इन करने के बाद “Authentication History” का ऑप्शन चुनें और जिस तारीख तक की जानकारी देखनी है, वह डेट रेंज सिलेक्ट करें. अब आपके सामने आधार से जुड़े सभी ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड आ जाएंगे, जिन्हें ध्यान से चेक करें.

Latest and Breaking News on NDTV

अगर गलत इस्तेमाल हो, तो क्या करें?
अपनी आधार हिस्ट्री चेक करते हैं और कोई ऐसी एंट्री दिखती है, जिसे आप पहचान नहीं पाते, तो इसे नजरअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में तुरंत UIDAI को इसकी जानकारी देना जरूरी है. इसके लिए आप UIDAI के टोल-फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा help@uidai.gov.in पर ईमेल भेजकर भी अपनी परेशानी बता सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aadhaar, Aadhaar Card Address, Aadhaar Card, UIDAI
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com