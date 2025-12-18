नए Aadhaar App से तुरंत करें घर के नौकर-ड्राइवर का वेरिफिकेशन, 1 मिनट में फर्जी पहचान वालों का होगा पर्दाफाश!

घर की सुरक्षा अब सिर्फ ताले और कैमरों तक सीमित नहीं रह गई है. इसलिए घर में काम करने वाले ड्राइवर, मेड या गार्ड की पहचान को लेकर लापरवाही आपको काफी भारी पड़ सकती है. आज के समय में सिर्फ आधार कार्ड देखकर किसी पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई मामलों में फर्जी पहचान के सहारे लोग घरों में नौकरी हासिल कर लेते हैं. इसी खतरे को कम करने के लिए UIDAI ने नया Aadhaar App पेश किया है, जिसके जरिए आम लोग खुद, बिना किसी एजेंसी या पुलिस प्रक्रिया के, कुछ ही मिनटों में आधार कार्ड की जांच कर सकते हैं. यानी अब आप खुद ही घरेलू स्टाफ का आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं और अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं.

घर की सुरक्षा क्यों है जरूरी?

आजकल शहर से लेकर गांव तक में चोरी और धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं. अधिकतर घटनाओं में देखा गया है कि अपराध करने से पहले आरोपी घर के अंदर की जानकारी हासिल कर लेते हैं. कई बार वे ड्राइवर, मेड या गार्ड बनकर घर में काम शुरू कर देते हैं. ऐसे में उनकी सही जांच न होना परिवार और संपत्ति दोनों के लिए खतरा बन सकता है.

फर्जी आधार कार्ड से कैसे होता है धोखा?

अक्सर अपराधी नकली आधार कार्ड (Fake Aadhaar Card) बनवाकर नौकरी हासिल कर लेते हैं. जब कोई घटना होती है और पुलिस जांच शुरू करती है, तब पता चलता है कि दिया गया आधार नंबर रिकॉर्ड में ही मौजूद नहीं है. इससे आरोपी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से पहले ही आधार की जांच करना बेहद जरूरी है.

UIDAI का नया Aadhaar App क्या है?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने हाल ही में नया आधार ऐप लॉन्च (New Aadhaar App)किया है. UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि इस ऐप के जरिए आम लोग खुद आधार कार्ड के असली या नकली होने की पहचान कर सकते हैं. इसमें एक खास QR कोड स्कैनर फीचर दिया गया है.

QR कोड स्कैनर फीचर कैसे करता है काम?

इस फीचर की मदद से आधार कार्ड पर छपे QR कोड को स्कैन किया जाता है. स्कैन करते ही उस आधार से जुड़ी असली जानकारी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है, जैसे नाम, फोटो और दूसरी जरूरी डिटेल.यानी अगर कार्ड असली है तो तुरंत जानकारी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगी और अगर फर्जी है तो कोई डेटा सामने नहीं आएगा.

Aadhaar App से वेरिफिकेशन का तरीका

स्टेप 1 - सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में ऑफिशियल ऐप स्टोर से Aadhaar App डाउनलोड करें

स्टेप 2 - ऐप इंस्टॉल होने के बाद आधार नंबर से लॉगइन करें.

स्टेप 3 - लॉगइन के बाद आप ऐप के सभी फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे.

स्टेप 4 - अब स्कैनर ऑप्शन को ऑन करें.

स्टेप 5 - अब ड्राइवर, मेड या गार्ड के आधार कार्ड पर नजर आ रहे QR कोड को स्कैन करें.

स्टेप 6- स्क्रीन पर दिखाई जानकारी को सामने खड़े व्यक्ति से मिलाएं. वहीं अगर आधार कार्ड फेक होगा तो उसकी जानकारी ऐप पर नजर नहीं आएगी.



यह Aadhaar App Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. यूजर्स इसे मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं और बिना किसी एडिशनल फीस के वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

Aadhaar App की मदद से घर के स्टाफ का वेरिफिकेशन करना आसान

घर में काम करने वाले स्टाफ का वेरिफिकेशन करना अब बहुत आसान हो गया है. इस नए Aadhaar App की मदद से आप खुद कुछ मिनटों में यह पता कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सही है या नहीं. यह छोटी-सी सावधानी न केवल आपकी संपत्ति की बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है. इसके ऐप के जरिए फर्जी आधार कार्ड के जरिए होने वाले अपराधों पर अब लगाम लग सकती है.